TUŽNA VIJEST
Umrla je bivša ministrica Andrea Zlatar Violić
Andrea Zlatar Violić, teoretičarka književnosti, književnica, profesorica i bivša ministrica kulture preminula je u 66. godini, izvijestili su u ponedjeljak mediji.
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Zlatar Violić ostavila je zapažen trag u hrvatskom akademskom, kulturnom i javnom životu. Dugogodišnju znanstvenu i nastavničku karijeru gradila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a široj javnosti bila je poznata i kao ministrica kulture u Vladi Zorana Milanovića.
Rođena je 13. travnja 1961. u Zagrebu. Nakon Klasične gimnazije na Filozofskom fakultetu studirala je komparativnu književnost, filozofiju i klasičnu filologiju. Još tijekom studija dobila je Rektorovu nagradu, a stručno se usavršavala i na stipendijama u inozemstvu.
Na Odsjeku za komparativnu književnost počela je raditi 1986. godine. Magistrirala je dvije godine poslije radom posvećenim Marulićevoj „Davidijadi“, dok je 1992. doktorirala na temi modela srednjovjekovne autobiografije, ispovijesti i životopisa.
U središtu njezina znanstvenog interesa bili su autobiografski, biografski i fikcionalni identitet, kao i načini na koje književnost oblikuje kulturni identitet. Posebno se bavila autobiografskim pisanjem te odnosom teksta, tijela, traume i urbanog prostora.
Objavila je niz knjiga i studija, među kojima su „Istinito, lažno, izmišljeno. Ogledi o fikcionalnosti“, „Marulićeva Davidijada“, „Autobiografija u Hrvatskoj“, „Ispovijest i životopis“, „Tijelo, tekst, trauma“ te „Prostor grada, prostor kulture“.
Uz sveučilišnu karijeru, Zlatar Violić od početka 1980-ih bila je snažno prisutna u novinarstvu, publicistici i uredničkom radu.
Radila je na Omladinskom radiju i u Studentskom listu te sudjelovala u uređivanju časopisa i kulturnih publikacija poput „Gordogana“, „Vijenca“ i „Zareza“. Osim stručnih i znanstvenih tekstova pisala je i eseje, a 1995. objavila je knjigu „Veliko spremanje. Dnevnik učene domaćice“.
Bila je članica Društva hrvatskih pisaca i Hrvatskog P.E.N. centra, a za svoj doprinos kulturi primila je i francusko odličje viteza Reda umjetnosti i književnosti.
U Vladu Zorana Milanovića ušla je krajem 2011. kao ministrica kulture, a na toj je dužnosti ostala do ožujka 2015. godine. Nakon odlaska iz Vlade vratila se akademskom radu na Filozofskom fakultetu.
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