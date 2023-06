Tomašević ove podatke krije kao zmija noge: “Otkud 20 milijuna eura razlike?”

Podijeli :

Takozvani "Mali Manhattan", projekt kojeg je zagrebačka vlast odobrila opravdavajući se da je sve dogovoreno u doba Milana Bandića ipak bi mogao na čekanje.

Naime, USKOK provodi izvide u tom slučaju, odnosno bavi se sumnjivim imovinsko-pravnim odnosima jer još nije riješeno pitanje vlasništva nad zemljištem.

Uskok istražuje projekt zagrebačkog malog Manhattana

Na livadi u neposrednoj blizini remetinečkog rotora trebala bi niknuti četiri stambena nebodera, hotel s 240 soba i najviši poslovni neboder u Hrvatskoj. No, projekt “Mali Manhattan” sada češlja USKOK.

“Povodom Vašeg upita možemo potvrditi da ovaj Ured u predmetnom slučaju provodi zakonom propisane radnje o kojima nismo u mogućnosti davati pojedinosti”, poručili su za N1 iz Uskoka.

Gradska vlast je, još jednom, netransparentna i izbjegava odgovoriti o čemu se radi.

“Sutra ujutro je redovna pressica grada pa ćemo odgovoriti na sve druge teme”, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Navodno, USKOK se bavi sumnjivim imovinsko-pravnim odnosima jer još uvijek traju sudski sporovi oko vlasništva nad zemljom pa je nejasno na koji je način Rotor Jug došao u posjed spornog zemljišta.

“Ono što znamo iz medija je da se rade nekakvi predistražni izvidi. To je tajno, zato smo i saznali to iz medija. Ono što mogu reći jest da to definitivno ne pruža nikakav element ili argument trenutnoj gradskoj upravi da na temelju toga ne ispoštuje ugovorne obveze”, kazala je Ivana Kekin iz Možemo.

Ukratko, spor bi trajao godinama. No grad svoje izračune krije kao zmija noge.

“Zar bi za grad bilo dobro da investitor ima na uvid analize gdje se točno vidi koje su slabe strane grada, a koje su jake? Jer, o tome se radi. Sam iznos od 30 do 50 milijuna… to nije toliko komplicirano za izračunati”, dodala je Kekin.

Gradske zastupnike ovaj argument nije fascinirao.

“U Zagrebu je gradska vlast tome pristupila na jedan posve neozbiljan način. Velika je razlika između 30 i 50 milijuna eura, to je 20 milijuna eura. Nemoguće je da bi netko ozbiljan ulazio u te procjene na takav način”, smatra Trpimir Goluža (MOST), a sličnog je stava i HDZ-ov Mario Župan:

Grad Zagreb o projektu Mali Manhattan: Zaustavljanje bi stajalo milijune eura

“Mislimo da ovdje u najmanju ruku nema transparentnosti i aposolutno ne stoji više teza “gradonačelnik ne zna, on je dobar, neiskusan i možda ne zna projekte”. Mislimo da gradonačelnik u zadnje vrijeme puno manipulira i nije transparentan.”

Ako se pita građane – oni bi radije prostor za rekreaciju.

“Volio bih da prostor ostane za sportske aktivnosti. No navodno je već neki ugovor potpisan i da bi Zagreb trebao neke penale platiti, nekakve milijune. Tako da, mislim da ništa od toga”, riječi su jednog građana.

A možda više o mogućim penalima, ali i izvidima, doznamo od gradonačelnika na redovnoj konferenciji za novinare utorkom.

