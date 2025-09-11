Tomašević u Skupštini: GUP-om se zaustavlja loš urbanizam

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet naveo je kako su pri preuzimanju Grada zatekli određene projekte za obnovu, no potres ih je obezvrijedio te se pokazalo da je zgrada oštećenija nego što se mislilo. Javna nabava za izvođača radova je završena prije osam dana, a radovi će biti gotovi na ljeto 2027. jer je posao zahtjevan. Velika investicija od nešto više od 11 milijuna eura s PDV-om bit će pokrivena pola sredstvima EU, a pola iz kredita EIB-a, odnosno gradskog proračuna, rekao je Korlaet.