Trebate u kupovinu? Evo kako ove nedjelje rade trgovački centri, trgovine i pekare

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi. Evo kako će trgovine, pekarnice i trgovački centri raditi ove nedjelje.

KONZUM - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis trgovina koje će biti otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

PEKARE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će otvorene u nedjelju.

CITY CENTER ONE - Ove nedjelje moći ćete obaviti šopingu u oba zagrebačka City Centra One.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru će ove nedjelje bit će otvorene.

RIJEKA

TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi ove nedjelje, prenosi Net.hr.