Milinović došao na N1 s natpisom "1.300 i 4.000" pa napao Troskota: Mislim da je povezan s trgovačkim lancima

"Ja sam prvo izvješće DORH-a isparao, na prvoj stranici piše da je uzorkovano 5.8., a na 17. stranici da je 11.8. Pa to na sudu pada odmah. Ja vjerujem u struku koja je to radila, ali ona i sama kaže da se na osnovu njega ne može procijeniti koliko je zagađenje i koliko će biti. Ne mislim da je to stručno loše odrađeno, već je to dokument koji je trebao biti šesti po redu, a ne prvi", veli Milinović.