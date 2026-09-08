TEŠKE OPTUŽBE PROTIV MOSTOVCA
Milinović došao na N1 s natpisom "1.300 i 4.000" pa napao Troskota: Mislim da je povezan s trgovačkim lancima
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao najnovija izvješća Državnog odvjetništva o nezakonitom odlaganju otpada, uključujući nalaz mikroplastike u podzemnim vodama.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ranije je objavio da su dosad javnosti predstavljena četiri izvješća povezana s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina te najavio još tri izvješća. Nalaze vještačenja nazvao je "pobjedom institucija", ističući da pokazuju kako institucije funkcioniraju i rade svoj posao.
Milinović je komentirao pronalazak mikroplastike u podzemnim vodama te se osvrnuo na prosvjed koji je održan u Gospiću. Milinović je došao u studio s papirom na kojem piše brojka 1.300.
"Prosvjed koji je bio fenomenalno organiziran, iščupao se iz ralja politizacije. Na području Grada Gospića je 1.300 OPG-ova. Neka svatko od njih ima po tri člana obitelji, to je 4.000 ljudi koji su životom i egzistencijom vezani za grad Gospić, a za županiju 5.000. Ja ću bilo doći pješice u Zagreb zbog ovih 4.000 ljudi", rekao je.
Dodao je kako se nakon prosvjeda situacija postupno smiruje te da je sada važno, smatra, pravilno komunicirati.
"Situacija se nakon prosvjeda polako smiruje. Bitno je pravilno komunicirati, a ne vršiti verbalni terorizam. Ne mislim na državnog odvjetnika. Inicijativa je prije dva dana rekla 'voda u Gospiću je zdrava, ali zabrinuti smo za budućnost'. Potpisujem, nosio bih transparent s njima. Neću biti glasnogovornik Vlade, nekad ispada kad branim ovih 4.000 ljudi misle da ja branim Vladu. Krivac za ovo danas je isključivo Vlada RH", kazao je.
'Zašto se sada, kada se situacija smiruje, objavljuju izvješća USKOK-a?'
Milinović je rekao da je prosvjed prošao dobro, a potom je komentirao novo izvješće USKOK-a, za koje kaže da se temelji na uzorcima uzetima u svibnju, dok su rezultati bili dostupni još 7. kolovoza.
"Prosvjed je prošao okej, situacija se smiruje i sad ide novo izvješće USKOK-a, to je uzorkovano u 5. mjesecu, a rezultate su imali od 7. kolovoza. I zašto baš sad to objavljuju? Znate li što novo izvješće kaže? Ništa novo. Što je mikroplastika? Plastika koja je veličine od jednog nanometra do pet milimetara. To je ono što znamo", rekao je gospićki gradonačelnik.
Milinović je kritizirao i prvo izvješće DORH-a, navodeći kako se u njemu, prema njegovu tumačenju, pojavljuju različiti datumi uzorkovanja.
"Ja sam prvo izvješće DORH-a isparao, na prvoj stranici piše da je uzorkovano 5.8., a na 17. stranici da je 11.8. Pa to na sudu pada odmah. Ja vjerujem u struku koja je to radila, ali ona i sama kaže da se na osnovu njega ne može procijeniti koliko je zagađenje i koliko će biti. Ne mislim da je to stručno loše odrađeno, već je to dokument koji je trebao biti šesti po redu, a ne prvi", veli Milinović.
Na pitanje Nine Kljenak zašto se, prema njegovu mišljenju, izvješće objavilo mjesec dana kasnije, odnosno dva dana nakon prosvjeda, Milinović je odgovorio:
"Situacija se smiruje, inicijativa se izvukla iz ralja politizacije Mosta i ljevice. To neka Vlada pita", rekao je Milinović, nakon čega mu je Kljenak kazala: "Ne želite reći svoje mišljenje, imate ga", na što je gradonačelnik odgovorio: "Bio sam jasan."
Milinović iznio teške optužbe na račun Troskota: Možda je povezan s pravim kriminalcima
Milinović se osvrnuo i na izjave Zvonimira Troskota, koji je zatražio da se ispita njegova uloga u razdoblju od 2017. do 2021., kada je bio ličko-senjski župan.
Milinović je podsjetio da u vrijeme kada se, kako je rekao, otpad počeo dovoziti nije bio na političkoj dužnosti, već je radio kao liječnik u gospićkoj bolnici.
"Je li Troskotu netko plaća da uništi 1.300 OPG-a? Da uništi 4.000 ljudi koji žive od tog. Je li plaćen? Ja ne znam, ali čini mi se da je", rekao je.
Na pitanje voditeljice kako to misli, Milinović je odgovorio: "On miče pozornost s pravih kriminalaca. Razgovarao sam s Grmojom u Gospiću i meni je rekao da će napasti Plenkovića za što je odgovoran, ja sam mu rekao napadnite, napast ću i ja za ono što je odgovoran. Ja sam bio župan od 2017. do 2021. i u mom mandatu nije dana dozvola ne za ovo nego za bilo koji način takvog otpada u županiji."
Dodao je da je Troskot podigao kaznenu prijavu te da je Turudića zamolio da se ubrza.
"Mislim da je Troskot povezan s trgovačkim lancima. Prebacivanje odgovornosti s pravih kriminalaca na mene koji sam bio doktor u bolnici, u mom mandatu nije potpisana dozvola za takvu vrstu otpada. Neka da na uvid dokumente javno. Troskot je vjerojatno povezan s dijelom pravih kriminalaca jer prebacujući krivnju na one koji ni luk jeli ni luk mirisali štite onoga tko je pravi kriminalac", rekao je Milinović.
Kljenak mu je potom rekla da iznosi teške optužbe. "Iznosi i Troskot", odgovorio je Milinović.
Na pitanje ima li za svoje tvrdnje neki dokaz, Milinović je odgovorio: "Troskot mi je stavio metu na čelo, on želi uništiti 1.300 OPG-ova, možda je povezan s trgovačkim lancima, možda želi baciti sumnju s njih na mene. Troskot je verbalni terorist."
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