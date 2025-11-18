VIDEO / Ušli smo u zgradu Vjesnika: Pogledajte kako izgleda nakon što je gorjela cijelu noć i jutro

Većinski vlasnik zgrade je država, zbog čega se od ranog jutra pred njom nalazi potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Nije imao nikakve dodatne informacije o požaru u odnosu na ono što se već do sada zna. Kazao je kako se još ne zna što je uzrokovalo požar.