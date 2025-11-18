VATROGASCI U AKCIJI
VIDEO / Ušli smo u zgradu Vjesnika: Pogledajte kako izgleda nakon što je gorjela cijelu noć i jutro
Zgrada Vjesnika gorjela je cijelu noć, ali s dolaskom jutra su vatrogasci uspjeli zaustaviti širenje požara pa ući unutra i trenutno rade na tome da potpuno suzbiju buktinju.
Oglas
Naša reporterka Maja Štrbac imala je prilike ući za njima u prizemlje, koje je puno vode, ali i raznih ostataka uzrokovanih požarom.
U trenutku izbijanja požara, prema trenutnim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila.
"Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava", kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
Pred Vjesnikovu zgradu jutros je došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Stalno se razbuktava na raznima etažama. Gasi se iznutra i izvana. Ne zna se koji je uzrok, postoje neke sumnje ali očevid će to utvrditi. Nažalost, šteta je totalna. Najbitnije da nema žrtava."
Većinski vlasnik zgrade je država, zbog čega se od ranog jutra pred njom nalazi potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Nije imao nikakve dodatne informacije o požaru u odnosu na ono što se već do sada zna. Kazao je kako se još ne zna što je uzrokovalo požar.
Sve o požaru u zgradi Vjesnika pratimo uživo iz minute u minutu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas