Turudić je naveo i, po njemu, najvažniju stvar na koju se koncentrirao u obnašanju dužnosti, a to je smanjenje trajanja postupaka: "Opravdano je negodovanje javnosti da kazneni postupci traju predugu, ne može kazneni postupak trajati 15 godina, takvih slučajeva ima previše. Poruka koja se šalje javnosti nije dobra i tome smo svjedoci svakodnevno. Ne možemo bježati od slabosti DORH-a, ali nismo sami. Situacija u DORH-u je svakim danom sve bolja, bolja je nego kada sam došao i uvjeren sam da će biti bolja za godinu dana. Obaziremo se na kritike, ali se trudimo da ne reagiramo na napade."