Odbor za pravosuđe
Žestoka rasprava Turudića i Raukar: "Vaše provokacije mene ne dodiruju, ne bojim vas se"
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na saborskom Odboru za pravosuđe predstavio je izvješće o radu državnih odvjetništava u 2024. godini.
Saborski Odbor za ljudska prava, jučer je, većinom glasova prihvatio izvješće glavnog državnog Ivana Turudića za prošlu godinu.
Glavni državni odvjetnik danas je stao pred saborski Odbor za pravosuđe i predstavio izvješće.
"Nije me trebalo privoditi nego ispunjavam svoju dužnost onda kada me predsjednik Sabora pozove, ne izbjegavam svoje dužnosti", rekao je Turudić na početku.
Kadrovska devastacija
Istaknuo je glavne probleme u radu državnih odvjetništava i njegove prioritete: "Prvi prioritet je bilo sprječavanje kadrovske devastacije. Problem i visoka dobna stuktura, nas tek za pet ili 10 godina slijedi opasnost od pustošenja državnoodvjetničkih redova. U suradnji s Ministarstvo pravosuđa je povećena sistematizacija. Odazivi za natječaje su jako dobri."
"Rješenje materijalnih uvjeta je druga stvar, i tu imamo dobru suradnju s Ministarstvom pravosuđa. Povećane su plaće i one su sada pristojne. Sljedeća stvar je sudjelovanje zamjenika i državnih odvjetnika u radnim skupinama na izmjenama zakona", dodao je.
Trajanje postupaka
Turudić je naveo i, po njemu, najvažniju stvar na koju se koncentrirao u obnašanju dužnosti, a to je smanjenje trajanja postupaka: "Opravdano je negodovanje javnosti da kazneni postupci traju predugu, ne može kazneni postupak trajati 15 godina, takvih slučajeva ima previše. Poruka koja se šalje javnosti nije dobra i tome smo svjedoci svakodnevno. Ne možemo bježati od slabosti DORH-a, ali nismo sami. Situacija u DORH-u je svakim danom sve bolja, bolja je nego kada sam došao i uvjeren sam da će biti bolja za godinu dana. Obaziremo se na kritike, ali se trudimo da ne reagiramo na napade."
Glavni državni odvjetnik uputio je apel i rekao da nitko nema pravo komentirati predmet koji ga se tiče i dodao je da je zadovoljan rezultatima koje je DORH postigao.
Nakon uvodnog izlaganja glavnog državnog odvjetnika uslijedile su replike.
Zastupnica Raukar postavila je pitanje Turudiću pitanje vezano uz tajne izvide i informacije koje cure iz DORH-a te koja zemlja EU-a ima časopis koji uređuje glavni državni odvjetnik.
"Čekam da se prestanete smijati, nemate se prava smijati dok ja govorim. Opet se me prekinuli, kako da govorim", rekao je Turudić zastupnici i odgovorio je na pitanje.
"Bili ste protiv lex AP-a i sada vapite kako se on ne primijenjuje. Izvidi se provode, ne znam tko je visoki izvor Nacionala, možda se vi viskoki izvor, ja nisam sigurno", rekao je Turudić.
Hrvoje Zekanović obratio se zastupnici Raukar i postavio joj pitanje zašto se promijenio stav Možemo o lex AP-u.
"Bili smo protiv lex AP-a, ali poštujemo zakone ove države što biste vi kao glavni državni odvjetnik trebali poštivati. Vaše provokacije mene ne dodiruju, ja se vas ne bojim. Vi nemate znanstvenu titulu, a sebe ste postavili kao glavnog urednika časopisa", navela je Raukar.
Nikola Mažar postavio je pitanje vezano uz procesuiranje ratnih zločina i regionalnu suradnju.
"Regionalnu suradnju imamo dobru s BiH, a sa Srbijom nemamo suradnju, ali razlog je u postupanju Republike Srbije", odgovorio je.
Dalija Orešković osvrnula se na slučaj Agrokor: "Nije baš najsretnije rješenje da vi kao osoba bez integriteta provjeravate integritet drugih ljudi u DORH-u, ali javnost ima pravo znati je li utvrđeno tko je odgovoran za propalo vještačenje u slučaju Agrokor."
"Možete raspravljati o mome radu, ali mi ne možete govoriti da sam osoba bez integriteta. Ja to vama nikada ne bih rekao, a imam mišljenje o vašem integritetu", odgovorio je Turudić.
Turudić je odgovorio na pitanje Đurđević vezano uz znanstveni časopis: "Nemam nikakvih akademskih ambicija, a i da ih imam vi ste zadnja osoba koja bi smjela prigovarati zašto imam neke ambicije. Ja sam urednik glasila DORH-a, ali nisam uređivački odbor. Znam da ste vi idejni autor tog pitanja i ponavljate ga jer ne sudjelujete u tome. Što se tiče odnosa sa Srbijom, bilo bi dobro pravilno interpretirati što piše u našem izvješću, a ne zlonamjerno kao što vi činite."
Nikola Grmoja komentirao je odljev kadrova u DORH-u: "Ako imamo u 2024. problem odljev kadrova, kojom ste logikom inzistirali na preuzimanju istrage od EPPO-a o korupciji HDZ-ovaca u zdravstvu."
"Ništa nismo uzeli od EPPO-a, vodili smo samostalnu istragu. Ako je netko nešto otimao, to je onda EPPO otimao DORH-u. Ne radi se o tome da čeznemo tko je nadležan, ja kao glavni državni odvjetnik sam ispunjavamo svoju zakonom određenu ulogu. Postupak je pred optužnim vijećem i optužnica je podignita, jako sam ponosan na taj predmet i vidjet ćemo što će biti", kazao je Turudić.
