Turudić: Pravda koja je dugotrajna prestaje biti pravda i postaje nepravda

"Ne znam kako bi to glavni ili županijski državni odvjetnik zaustavio procesuiranje kaznenog djela, a pogotovo uz ovu dobrodošlu lupu javnosti pod kojom živimo i radimo i protiv koje nemam ništa, osim što me ponekad zasmetaju ad hominem napadi, ali to je dio posla koji radim i kada sam stupao na dužnost na to sam bio spreman i pristao sam na to", naglasio je.