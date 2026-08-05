SVEČANOST U KNINU
Škare Ožbolt o Vučićevim izjavama i Oluji: I dalje guslaju kao da je '95. godina
Gošća naše Hanan Nanić i našeg Borne Šmera u specijalnoj emisiji povodom 31. godišnjice operacije Oluja bila je Vesna Škare Ožbolt, koja je 1995. bila pomoćnica predstojnika Ureda predsjednika Republike Franje Tuđmana.
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Vesna Škare Ožbolt je najprije komentirala govore predsjednika Republike i premijera održane na proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu.
"Čini mi se da su govori uobičajeno svake godine nekako na sličan način. Ove godine su malo dinamizirani u odnosu na sve što se zbiva u svijetu. Poruke oko našeg naoružavanja vezano uz obrambene svrhe, povećanje mirovina braniteljima... Ja se sjećam vremena kada to nije bilo gospodarski moguće, sada Vlada valjda ima dovoljno prostora da može povećati.
Slušala sam i Milanovićev govor – da, to je bila borba Davida i Golijata i kada usporedimo danas s nekim obrambenim ratovima, možemo se usporediti s Ukrajinom. Hrvatskoj nije bila dana mogućnost da se brani, Ukrajinu podržavaju svi – cijela međunarodna zajednica, kao i Hrvatska. Mi smo imali embargo na uvoz oružja, danas takav embargo za Ukrajinu ne postoji. Sami smo se naoružali. Da nije bilo hrvatske dijaspore, ne bismo uspjeli. Dobivali smo pomoć u hrani i lijekovima te političku pomoć kroz lobiranje za međunarodno priznanje.
Ono što je najvažnije, dobivali smo financijsku pomoć isključivo od dijaspore. Nije bilo država koje su davale naoružanje. Naoružavali smo se, nalazili načine kako preko susjednih zemalja prebaciti oružje – preko Slovenije, Mađarske...", rekla je Škare Ožbolt.
'Srbija i dalje gusla kao da je '95.'
Komentirala je i izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića iz Mrkonjić Grada, u kojima je uputio oštre poruke Hrvatskoj i Kninu te kritizirao dolazak crnogorske delegacije na obilježavanje Oluje.
"Čudna izjava koja se više ljuti na Crnu Goru nego tradicionalno na Hrvatsku. Uopće se ne spominju Crnogorci u ovom kontekstu kao narod. Ja mislim da je Vlada Crne Gore donijela dobru odluku, ove godine napravili su ozbiljan iskorak.
Treba dolaziti do razvoja odnosa, a sa Srbijom se, kako vrijeme prolazi, ništa ne događa dok je ova garnitura na vlasti. Uopće nisu na razini rada na normalizaciji odnosa, suočavanju s prošlošću i posljedicama tadašnje politike u Srbiji. Oni i dalje guslaju kao da je 1995. godina, a Crna Gora je napravila iskorak", komentirala je Škare Ožbolt.
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