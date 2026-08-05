Škare Ožbolt o Vučićevim izjavama i Oluji: I dalje guslaju kao da je '95. godina

Slušala sam i Milanovićev govor – da, to je bila borba Davida i Golijata i kada usporedimo danas s nekim obrambenim ratovima, možemo se usporediti s Ukrajinom. Hrvatskoj nije bila dana mogućnost da se brani, Ukrajinu podržavaju svi – cijela međunarodna zajednica, kao i Hrvatska. Mi smo imali embargo na uvoz oružja, danas takav embargo za Ukrajinu ne postoji. Sami smo se naoružali. Da nije bilo hrvatske dijaspore, ne bismo uspjeli. Dobivali smo pomoć u hrani i lijekovima te političku pomoć kroz lobiranje za međunarodno priznanje.