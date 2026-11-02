Prospector 5
Tužan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestalog hrvatskog pomorca
Nakon službene identifikacije četiriju od pet osoba nestalih u potonuću naftne platforme Prospector 5, gabonska vlada izrazila je sućut obiteljima poginulih i zajamčila im solidarnost cijele nacije.
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U izjavi objavljenoj u subotu, 31. listopada 2026., glasnogovornik vlade Olivier Mouckocko, ujedno ministar zadužen za univerzalni pristup vodi i energiji, priopćio je da je predsjednik Republike Brice Clotaire Oligui Nguema naložio uključenim tvrtkama, osobito Borr Drillingu i BW Energy Gabon SA, da osiguraju dostojanstvenu i pravodobnu pomoć obiteljima žrtava.
Predsjednik je također naložio vladi da osigura nastavak potrebne pomoći za svih 110 preživjelih. U istom priopćenju vlada je izrazila duboko suosjećanje s obiteljima žrtava, njihovim bližnjima i radnim kolegama u ovim teškim trenucima, piše gabonski OMI.
Među četvero identificiranih poginulih i hrvatski državljanin
Četiri službeno identificirane žrtve su gabonski državljani Akinocho Irchade Adio, Moussavou Robert i Nkorouna Ogowe Yann Ulrich, kao i hrvatski državljanin Damir Parac.
Njihova tijela pronađena su unutar potonule platforme te su postupno izvučena na površinu između četvrtka, 29. listopada, i subote, 31. listopada. Operacije izvlačenja provedene su pod nadzorom državnog odvjetnika pri Prvostupanjskom sudu u Tchibangi, uz pomoć sudskog liječnika.
Potraga se nastavlja za posljednjom osobom koja se još uvijek vodi kao nestala. Riječ je o indijskom državljaninu Ajitu Shivastavu Rajendri. Indijske vlasti i njegova obitelj redovito se obavještavaju o tijeku potrage.
Istraga o uzrocima potonuća i mogućoj odgovornosti
Na pravosudnom planu nastavlja se istraga koju je 25. listopada pokrenulo državno odvjetništvo u Tchibangi.
Tehničkim istragama koje su u tijeku trebali bi se utvrditi točni uzroci potonuća platforme i eventualna odgovornost uključenih strana. Vlada je zajamčila da će zaključci istrage biti javno objavljeni.
Sprječavanje onečišćenja mora i obale
Istodobno je istjecanje dizelskoga goriva zabilježeno u blizini olupine stavljeno pod nadzor pomoću plutajućih zaštitnih brana. Nastavlja se nadzor morskog područja, obale i Nacionalnog parka Mayumba kako bi se spriječili mogući štetni utjecaji na okoliš.
Na kraju priopćenja vlada je pohvalila angažman obrambenih i sigurnosnih snaga, spasilačkih ekipa, ronilaca te različitih naftnih kompanija uključenih u operacije potrage i izvlačenja. Također je izrazila zahvalnost vlastima Republike Kongo, koje su u pomoć gabonskim snagama poslale ophodni brod i helikopter svoje ratne mornarice.
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