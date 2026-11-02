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Prospector 5

Tužan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestalog hrvatskog pomorca

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02. stu. 2026. 12:21
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Gabonese Police officers stand guard at the Lycee Leon Mba polling station in Libreville on April 12, 2025 during Gabon's presidential election. Gabonese voters began casting ballots on April 12, 2025 in a presidential election with eight candidates
Daniel Beloumou Olomo / AFP

Nakon službene identifikacije četiriju od pet osoba nestalih u potonuću naftne platforme Prospector 5, gabonska vlada izrazila je sućut obiteljima poginulih i zajamčila im solidarnost cijele nacije.

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U izjavi objavljenoj u subotu, 31. listopada 2026., glasnogovornik vlade Olivier Mouckocko, ujedno ministar zadužen za univerzalni pristup vodi i energiji, priopćio je da je predsjednik Republike Brice Clotaire Oligui Nguema naložio uključenim tvrtkama, osobito Borr Drillingu i BW Energy Gabon SA, da osiguraju dostojanstvenu i pravodobnu pomoć obiteljima žrtava.

Predsjednik je također naložio vladi da osigura nastavak potrebne pomoći za svih 110 preživjelih. U istom priopćenju vlada je izrazila duboko suosjećanje s obiteljima žrtava, njihovim bližnjima i radnim kolegama u ovim teškim trenucima, piše gabonski OMI.

Među četvero identificiranih poginulih i hrvatski državljanin

Četiri službeno identificirane žrtve su gabonski državljani Akinocho Irchade Adio, Moussavou Robert i Nkorouna Ogowe Yann Ulrich, kao i hrvatski državljanin Damir Parac.

Njihova tijela pronađena su unutar potonule platforme te su postupno izvučena na površinu između četvrtka, 29. listopada, i subote, 31. listopada. Operacije izvlačenja provedene su pod nadzorom državnog odvjetnika pri Prvostupanjskom sudu u Tchibangi, uz pomoć sudskog liječnika.

Potraga se nastavlja za posljednjom osobom koja se još uvijek vodi kao nestala. Riječ je o indijskom državljaninu Ajitu Shivastavu Rajendri. Indijske vlasti i njegova obitelj redovito se obavještavaju o tijeku potrage.

Istraga o uzrocima potonuća i mogućoj odgovornosti

Na pravosudnom planu nastavlja se istraga koju je 25. listopada pokrenulo državno odvjetništvo u Tchibangi.

Tehničkim istragama koje su u tijeku trebali bi se utvrditi točni uzroci potonuća platforme i eventualna odgovornost uključenih strana. Vlada je zajamčila da će zaključci istrage biti javno objavljeni.

Sprječavanje onečišćenja mora i obale

Istodobno je istjecanje dizelskoga goriva zabilježeno u blizini olupine stavljeno pod nadzor pomoću plutajućih zaštitnih brana. Nastavlja se nadzor morskog područja, obale i Nacionalnog parka Mayumba kako bi se spriječili mogući štetni utjecaji na okoliš.

Na kraju priopćenja vlada je pohvalila angažman obrambenih i sigurnosnih snaga, spasilačkih ekipa, ronilaca te različitih naftnih kompanija uključenih u operacije potrage i izvlačenja. Također je izrazila zahvalnost vlastima Republike Kongo, koje su u pomoć gabonskim snagama poslale ophodni brod i helikopter svoje ratne mornarice.

Teme
gabon istraga nesreće podrška žrtvama potonuće naftne platforme zaštita okoliša

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