preokreta sa Zadravec
Liječnička komora nakon poništenja natječaja: "Sada je najvažnije zadržati sve radiologe"
Hrvatska liječnička komora pozdravlja odluku Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice o poništenju natječaja za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Oglas
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Smatramo da je time učinjen važan korak prema rješavanju ozbiljne krize koja je posljednjih tjedana ugrozila stručne kapacitete ove bolnice te otvorila pitanje kontinuiteta i dostupnosti zdravstvene skrbi pacijentima.
HLK očekuje da Uprava bolnice poduzme sve dodatne potrebne korake kako bi bolnica zadržala sve radiologe, kako bi se obnovilo međusobno povjerenje i osigurali uvjeti za stabilan rad radiološke službe.
„Ova odluka pokazuje da je moguće pronaći rješenje kada se u prvi plan stave interesi pacijenata i očuvanje stručnih kapaciteta bolnice. Međutim, poništenje natječaja samo je prvi korak. Sada je najvažnije da svi liječnici ostanu raditi u bolnici i nastave skrbiti o svojim pacijentima. Hrvatski javni zdravstveni sustav ne može si dopustiti gubitak tolikog broja iskusnih specijalista, osobito u području radiologije u kojem već postoji ozbiljan nedostatak liječnika“, izjavio je predsjednik HLK-a Krešimir Luetić.
HLK očekuje da se buduće odluke o organizaciji i vodećim ljudima zavoda i klinika donose uz poštovanje stručnih kriterija, uvažavanje mišljenja liječnika i stvaranje radnog okruženja koje će omogućiti kvalitetan i nesmetan rad. Interesi pacijenata, kvaliteta zdravstvene skrbi i očuvanje stručnih kapaciteta moraju biti iznad svih drugih interesa."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas