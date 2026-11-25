„Ova odluka pokazuje da je moguće pronaći rješenje kada se u prvi plan stave interesi pacijenata i očuvanje stručnih kapaciteta bolnice. Međutim, poništenje natječaja samo je prvi korak. Sada je najvažnije da svi liječnici ostanu raditi u bolnici i nastave skrbiti o svojim pacijentima. Hrvatski javni zdravstveni sustav ne može si dopustiti gubitak tolikog broja iskusnih specijalista, osobito u području radiologije u kojem već postoji ozbiljan nedostatak liječnika“, izjavio je predsjednik HLK-a Krešimir Luetić.