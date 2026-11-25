Život u strahu
Zašto sustav ne uspijeva zaštititi žene? Andrašek upozorava na niz ozbiljnih problema
Unatoč tome što Hrvatska danas ima sustav zaštite žena od nasilja, problemi u provedbi zakona, preniske kazne za počinitelje i nedovoljno učinkovite mjere zaštite i dalje predstavljaju ozbiljan problem. O tome koliko je sustav učinkovit i mogu li se spriječiti ubojstva žena s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo razgovarala je Valentina Andrašek, koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb (AŽK).
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Podsjetila je da je prije 36 godina osnovano prvo sklonište za žene žrtve nasilja, no unatoč napretku, još uvijek postoji niz problema s kojima se žene u Hrvatskoj susreću.
"Danas imamo sustav, ima prostora za napredak, imamo problema s implementacijom zakona. Premalo je prijava, ispod 20 posto žena prijavljuje nasilje. Žene se ne osjećaju sigurno da bi prijavile i progovorile o nasilju koje preživljavaju", rekla je Andrašek.
Posebno je upozorila na blagu kaznenu politiku prema počiniteljima nasilja, kojima se često izriču uvjetne ili novčane kazne umjesto zatvorskih.
"Izriče se zakonski minimum ili ispod toga i onda se to pretvori u uvjetnu kaznu. U manjem broju slučajeva dolazi do kazne zatvora, a ne izriče se dovoljno mjera zaštite niti se one provode dovoljno dobro", istaknula je.
Sve to, smatra, dovodi do porasta nasilja i ubojstava žena koja su se mogla spriječiti.
Može li se spriječiti femicid?
Andrašek smatra da se nasilje nad ženama u većini slučajeva može spriječiti, ali da je potrebno sagledati širu sliku i raditi na jačanju povjerenja žena u institucije.
"Naravno da ima slučajeva, to istraživanja pokazuju, gdje nasilje nije bilo prijavljeno, a došlo je do femicida. Moramo gledati širu sliku. U puno je slučajeva bilo prijavljeno nasilje, a nije se žustro reagiralo. Drugo je, koliko mi kao društvo stvaramo klimu da žena vjeruje sustavu i prijavi nasilje na vrijeme."
Upozorila je i da se o nasilju nad ženama u javnosti nedovoljno govori. Tema je u fokusu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, no smatra da bi edukacija i podizanje svijesti trebali biti dio svakodnevice.
Nasilje često počinje prikriveno
Andrašek je objasnila da nasilje u intimnim partnerskim odnosima najčešće ne počinje naglo, nego se razvija postupno. U početku se manifestira kroz kontrolu i nadzor, koji se nerijetko prikazuju kao briga za partnericu, zbog čega žena teško prepoznaje prve znakove nasilja.
S vremenom slijede omalovažavanje, a nerijetko i ekonomska ovisnost o počinitelju. Kada dođe do fizičkog nasilja, žena iza sebe često već ima godine sustavne kontrole i ponižavanja.
Osjećaji srama i krivnje dodatno otežavaju donošenje odluke o prijavljivanju nasilja, zbog čega ženama često treba mnogo vremena da potraže pomoć.
Kao jedan od problema Andrašek je izdvojila i praksu dvostrukog prijavljivanja, odnosno situacije u kojima i žena koja se brani od nasilnika biva prijavljena za nasilje.
Pogledajte snimku cijelog razgovora na vrhu stranice.
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