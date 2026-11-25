"Naravno da ima slučajeva, to istraživanja pokazuju, gdje nasilje nije bilo prijavljeno, a došlo je do femicida. Moramo gledati širu sliku. U puno je slučajeva bilo prijavljeno nasilje, a nije se žustro reagiralo. Drugo je, koliko mi kao društvo stvaramo klimu da žena vjeruje sustavu i prijavi nasilje na vrijeme."