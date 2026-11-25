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Velika humanitarna organizacija u stečaju: Upitna sudbina 630 zaposlenika
Njemački Crveni križ (DRK) suočio se s ozbiljnim financijskim problemima.
Okružna organizacija u Karlsruheu podnijela je zahtjev za otvaranje stečajnog postupka uz vlastitu upravu, a situacija se odnosi na oko 630 zaposlenika. Unatoč financijskim poteškoćama, vodstvo organizacije poručuje kako vjeruje u uspješnu sanaciju i očuvanje svih djelatnosti, prenosi Fenix magazin.
Okružni ogranak Njemačkog Crvenog križa u Karlsruheu (DRK-Kreisverband Karlsruhe e. V.) jedna je od najvećih organizacija te vrste u Njemačkoj. Okuplja gotovo 90 lokalnih udruga, a sada se našao pred velikim financijskim izazovom. Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u vlastitoj upravi podnesen je Općinskom sudu u Karlsruheu, u saveznoj zemlji Baden-Württemberg.
Takav postupak omogućuje organizaciji da pokuša sama provesti financijsko restrukturiranje i spasiti poslovanje.
Rastući troškovi doveli do financijskih problema
Direktor okružne organizacije Swen Framenau objasnio je da su financijske poteškoće posljedica sve većih troškova poslovanja, dok prihodi od pruženih usluga nisu pratili njihov rast.
"Gospodarsko restrukturiranje nužno je jer su troškovi poslovanja u posljednje vrijeme znatno porasli. Naknade za pružene usluge, međutim, nisu se mogle povećati u istoj mjeri”, izjavio je Framenau.
Dodao je kako su u organizaciji svjesni da će vijest o stečajnom postupku izazvati pitanja i zabrinutost među zaposlenicima, volonterima, partnerima i stanovništvom. Ipak, ni ova humanitarna organizacija ne može izbjeći gospodarske pritiske.
"Zajedničkim ćemo radom nastojati ponovno postaviti stabilne financijske temelje organizacije tijekom ovog postupka”, poručio je direktor, izrazivši uvjerenje da je sanacija moguća.
Hitna pomoć i kućni pozivni sustav nastavljaju raditi
Unatoč pokretanju stečajnog postupka, korisnici usluga ne bi trebali osjetiti promjene u radu organizacije.
Framenau je naglasio da neće biti ograničenja ni u kvaliteti ni u opsegu pruženih usluga. To se posebno odnosi na hitnu medicinsku službu Crvenog križa i sustav kućnog poziva za hitne slučajeve.
Kod potonjeg sustava, u slučaju potrebe, odmah se uspostavlja govorna veza s centralom službe za kućni poziv.
U postupku restrukturiranja organizaciji pomažu odvjetnici specijalizirani za stečajno pravo, dr. Dirk Pehl i dr. Jürgen Erbe, koji su imenovani generalnim punomoćnicima.
Odvjetnik Pehl izjavio je za njemački list BILD kako je stečajni postupak uz vlastitu upravu izričito usmjeren na očuvanje okružne organizacije Crvenog križa u Karlsruheu.
„Jasno je da želimo dugoročno sačuvati usluge i ponudu organizacije”, istaknuo je Pehl.
Oko 630 zaposlenika trebalo bi zadržati posao
Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na sudbinu približno 630 zaposlenika koji rade u organizaciji.
Prema najavljenom planu, njihova će se plaća do zaključno sa siječnjem 2027. godine isplaćivati iz sredstava za stečajnu naknadu (Insolvenzgeld). Nakon toga, isplatu plaća ponovno bi trebalo preuzeti redovno poslovanje organizacije.
Pehl je pritom posebno naglasio da se stečajni postupak odnosi isključivo na okružnu organizaciju u Karlsruheu. Lokalne udruge Crvenog križa nisu obuhvaćene tim postupkom.
Unatoč ozbiljnim financijskim poteškoćama, vodstvo organizacije i pravni zastupnici poručuju kako im je cilj očuvati njezin rad, usluge i radna mjesta.
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