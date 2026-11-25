Okružni ogranak Njemačkog Crvenog križa u Karlsruheu (DRK-Kreisverband Karlsruhe e. V.) jedna je od najvećih organizacija te vrste u Njemačkoj. Okuplja gotovo 90 lokalnih udruga, a sada se našao pred velikim financijskim izazovom. Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u vlastitoj upravi podnesen je Općinskom sudu u Karlsruheu, u saveznoj zemlji Baden-Württemberg.