Omar Lopez on Unsplash

Vlada je u srijedu u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima predlaže da se visina jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete ubuduće određuje odlukom Vlade, a planirano je da se ta potpora poveća s dosadašnjih 618 na 803 eura.

Podijeli

Oglas

"Ovim prijedlogom zakona nastavljamo s jačanjem demografskih mjera kojima osiguravamo veću financijsku sigurnost obiteljima i stvaramo poticajno okruženje za roditeljstvo", rekao je na sjednici Vlade ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Podsjetio je kako su posljednjim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koje su stupile na snagu 1. ožujka 2025., udvostručili iznos jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete s ranijih 309 na sadašnjih 618 eura, istaknuvši da ovim izmjenama stvaraju pretpostavke za daljnji rast ove potpore i njezino učinkovitije prilagođavanje životnom standardu i potrebama obitelji.

"Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete namijenjena je pokrivanju početnih troškova koji nastaju rođenjem djeteta, kada su potrebna veća ulaganja u nabavu dječje opreme i drugih potrepština. Pri određivanju visine potpore, važno je uzeti u obzir realne troškove života i financijske potrebe roditelja u tom razdoblju", istaknuo je.

Tako umjesto dosadašnjeg modela, prema kojem je visina jednokratne novčane potpore utvrđena zakonom u iznosu od 140 posto proračunske osnovice, odnosno 618 eura, predlaže se da se njezina visina ubuduće određuje odlukom Vlade.

"Time stvaramo pretpostavke za bržu i učinkovitiju reakciju na promjene gospodarskih uvjeta i troškova života, u skladu sa stvarnim potrebama obitelji", napomenuo je Šipić.

Predloženim zakonom iznos potpore i dalje će se izražavati u postotku proračunske osnovice, koja će se utvrđivati odlukom Vlade, najkasnije u prosincu tekuće godine za narednu godinu.

Pritom se zadržava zakonski zajamčeni minimum od 140 posto proračunske osnovice te se dodatno propisuje da iznos potpore ne može biti niži od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.

Tako se, naveo je ministar, uz potrebnu fleksibilnost u određivanju visine potpore, osigurava kontinuitet, veću sigurnost i predvidljivost sustava potpora za roditelje.

Također, predlaže se da za utvrđivanje visine potpore bude mjerodavan dan rođenja djeteta, odnosno dan pravomoćnosti rješenja o posvojenju djeteta, a ne dan podnošenja zahtjeva.

Donošenje ovoga zakona Vlada je predložila po hitnom postupku kako bi se pravodobno stvorio zakonski okvir za donošenje odluke Vlade tijekom prosinca ove godine, s primjenom od 1. siječnja 2027. godine.

Planirano je da se, nakon stupanja na snagu predloženog zakona i na temelju odluke Vlade, od 1. siječnja 2027. jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete poveća s dosadašnjih 618 eura na 803 eura, odnosno sa 140 na 180 posto proračunske osnovice.

Procjenjuje se da će ovom potporom na godišnjoj razini biti obuhvaćeno oko 34.300 korisnika, za što je potrebno osigurati približno 27,5 milijuna eura.

"Ovim zakonskim izmjenama ne stvaramo samo pretpostavke za novo povećanje potpore, već i uspostavljamo fleksibilniji zakonski okvir za njezino daljnje unapređenje u skladu s gospodarskim okolnostima i potrebama roditelja, uz zakonsko jamstvo da se ostvarena potpora neće smanjivati", poručio je Šipić.

Pritom je dodao kako je cilj da demografske mjere odgovaraju stvarnim potrebama roditelja, da se njihovi učinci osjete u svakodnevnom životu obitelji te da podrška države, tj. Vlade, bude dostupna upravo onda kada je najpotrebnija.