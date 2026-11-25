Veliki poslovni iskorak
Amazon počinje prodavati automobile u Europi: Evo kako će funkcionirati kupnja
Britanski klijenti Amazona moći će od sljedeće godine kupovati automobile on-line što je prvi puta da će taj golemi internetski trgovac prošiti svoje operacije Amazon Autos izvan SAD-a.
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Operacija prodavanja automobila kupcima u Velikoj Britaniji počet će s Hyundaijevim novim i rabljenim vozilima.
Kupci će također moći pregledavati ponudu rabljenih vozila koja oglašava britanska autokuća Vertu Motors, koja upravlja s oko 200 prodajnih mjesta diljem zemlje.
Amazon je najavio da planira u mjesecima koji će uslijediti uključiti i druge autokuće.
Putem platforme Amazon Autos kupci će moći pregledavati široku ponudu dostupnih vozila i rezervirati ih za kupnju. Također će moći vidjeti cijene i mogućnosti plaćanja, uključujući okvirnu procjenu vrijednosti svojeg postojećeg vozila koje bi mogli dati u zamjenu za novo ili drugo rabljeno vozilo, uz nadoplatu.
Klijenti će potom morati osobno otići u najbližu autokuću kako bi pogledali vozilo i dovršili kupnju.
Matt Nuffort, direktor međunarodnog poslovanja platforme Amazon Autos, rekao je za novinsku agenciju Press Association da Amazon planira brzo proširiti svoja partnerstva.
„Vrlo nam je važno imati široku mrežu autokuća kako bi kupci imali što veći izbor”, rekao je.
„Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci uključit ćemo nove autokuće i automobilske marke. Autokuće s kojima već surađujemo zadovoljne su što su dobile dodatni kanal za pristup kupcima.”
Platforma Amazon Autos prvi je put pokrenuta u SAD-u u prosincu 2024. godine, a od tada je proširila ponudu na 35 automobilskih marki, među kojima su Kia, Mazda i Subaru, u suradnji s tisućama prodajnih salona.
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