HITNA POMOĆ
Kako hitna postupa s agresivnim pacijentima? Petrušić za N1: "Nitko nije educiran!"
Predsjednik udruge Hitna uživo 194, medicinski tehničar Tomislav Petrušić, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, objasnio je s kakvim se problemima djelatnici hitne surseću pri pokušaju sputavanja agresivnih pacijenata. Rekao je i da su postojeći pravilnici mrtvo slovo na papiru jer ih pišu ljudi koji nika dnisu radili na odjelima.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas