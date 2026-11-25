Predsjednik udruge Hitna uživo 194, medicinski tehničar Tomislav Petrušić, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, objasnio je s kakvim se problemima djelatnici hitne surseću pri pokušaju sputavanja agresivnih pacijenata. Rekao je i da su postojeći pravilnici mrtvo slovo na papiru jer ih pišu ljudi koji nika dnisu radili na odjelima.

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