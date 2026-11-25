Branko Kolarić, bivši SDP-ovac i saborski zastupnik koji je član Odbora za zdravstvo, u Novom danu kod Nine Kljenak govorio je o smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, odgovornosti nadležnih institucija i propustima u nadzoru zdravstvenog sustava.

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