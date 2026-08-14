"NEMA ODGODE RJEŠAVANJA LIKE"
Grmoja o požarima i Gospiću: Vlada ima dovoljno resursa da istodobno odgovori na više ugroza
Most nakon odgode sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog razornih požara kod Omiša u petak poručuje da to ne smije značiti odgodu rješavanja ekološke katastrofe u Lici, te da država ima dovoljno resursa da istodobno odgovori na više ozbiljnih ugroza.
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja izrazio je podršku građanima i vatrogascima na požarištima te poručio da „Vlada s 20 ministarstava ima i dovoljno resursa, i institucija da istodobno odgovori na sve ozbiljne ugroze“.
Podsjetio je da je sinjski gradonačelnik Miro Bulj već pomogao Omišu te najavio da će i sam otići na teren.
„Ne gori samo Omiš. Novi požari izbili su i na Pelješcu, a već dugo, u prenesenom smislu, gori i Lika“, kazao je Grmoja, upitavši zašto Odbor nije sazvan ranije.
„Zvonimir Troskot mjesecima je dolazio u Liku i javno iznosio informacije s terena. Umjesto ozbiljne reakcije, uvjeravali su ga da se ondje spaljivalo drvo ili odlagao papir“, rekao je Grmoja, dodavši da je zahvaljujući „hrabrim Ličanima, inicijativama s terena i ljudima koji su ih znali čuti, ova tema postala nacionalno pitanje“.
'Ne treba širiti paniku, upravo suprotno'
Grmoja je upozorio da se javnosti šalju poruke da je dostupna voda zdravstveno ispravna, dok istodobno postoje analize koje ukazuju na onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama (PFAS), što znači da postoji rizik njihova daljnjeg širenja.
„Nitko ne tvrdi da treba širiti paniku. Upravo suprotno – tražimo potpunu istinu, kontinuirani monitoring tla i voda, hitnu sanaciju te utvrđivanje odgovornosti“, naglasio je.
Dodao je da Most ne prihvaća objašnjenja prema kojima je za uvoz otpada odgovorna lokalna i županijska razina. Ako je otpad pristizao izvan Hrvatske, kaže, mora se odgovoriti gdje su bili carina, policija, sigurnosno-obavještajni sustav, Porezna uprava, Državni inspektorat i druga nadležna tijela.
„Hrvatski građani imaju pravo znati tko je znao, kada je znao i zašto nije reagirao. Nećemo dopustiti da oni ponovno ostanu sami niti da odgovornost završi na najnižim razinama. Ovaj ćemo slučaj izgurati do kraja“, rekao je Grmoja.
O oporbi: Nisu prihvatili pokretanje opoziva Vlade
Podsjetio je i da je Most najavio pokretanje opoziva Vlade zbog afere Lika, pozvao saborske klubove na zajednički sastanak te zatražio njihove potpise za upućivanje zahtjeva predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću za sazivanje izvanredne sjednice.
„Pozvali smo ih da zajedno pokrenemo opoziv Vlade – nisu prihvatili. Pozvali smo ih na sastanak u Hrvatski sabor – nisu došli. Zatražili smo potpise saborskih klubova za izvanredno zasjedanje – nisu ih dali. Sada najavljuju poteze koje je Most već pokrenuo. Ovo nije trenutak za stranačko nadmetanje, nego za konkretno djelovanje“, kazao je.
Istaknuo je i da je Troskot na moguću povezanost talijanske mafije s prekograničnim dovozom i nezakonitim odlaganjem otpada upozoravao i u Italiji te u Den Haagu.
Grmoja je poručio da predsjednik Republike, kao ni predsjednik Sabora, više nemaju opravdanje za izostanak institucionalne reakcije te ih ponovno pozvao na izvanrednu sjednicu Sabora radi utvrđivanja političke odgovornosti Vlade i donošenja plana hitne sanacije.
„Kao što je u Lici zakopavan opasni otpad, nećemo dopustiti da se zakopa i ova tema“, poručio je Grmoja, a priopćio Most.
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