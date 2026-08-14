Grmoja o požarima i Gospiću: Vlada ima dovoljno resursa da istodobno odgovori na više ugroza

„Pozvali smo ih da zajedno pokrenemo opoziv Vlade – nisu prihvatili. Pozvali smo ih na sastanak u Hrvatski sabor – nisu došli. Zatražili smo potpise saborskih klubova za izvanredno zasjedanje – nisu ih dali. Sada najavljuju poteze koje je Most već pokrenuo. Ovo nije trenutak za stranačko nadmetanje, nego za konkretno djelovanje“, kazao je.