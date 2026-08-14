Slučaj gospić
Vučetić: Mi smo narod koji izumire u slobodi, svojevoljno biramo one najgore među nama
Marko Vučetić, profesor filozofije i bivši saborski zastupnik, gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić, te komentirao katastrofalne požare kod Omiša i situaciju u Gospiću.
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SK
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