IZJAVE IZ PRIHVATNOG CENTRA
Evakuirani o noći koju neće zaboraviti: "Cijeli Omiš nije spavao, djeca su se prepala..."
Požar koji je zahvatio omiško područje donio je teške trenutke stanovnicima i turistima koji su zbog približavanja vatre morali napustiti svoje smještaje i potražiti sigurnije mjesto.
Požar koji je zahvatio omiško područje donio je dramatične trenutke stanovnicima naselja koja su se našla na udaru vatrene stihije. Zbog opasnosti od širenja vatre dio stanovnika morao je napustiti svoje domove i skloniti se na sigurno.
Leona Vojnović iz Dalmatinskog portala razgovarala je s ljudima koji su noć proveli u prihvatnom centru u Omišu, ali i s turistima i stanovnicima koji su, suočeni s približavanjem vatre, sami odlučili napustiti svoje smještaje.
Filip iz Križevaca s obitelji je boravio u Lokvi Rogoznici kada je požar počeo ugrožavati područje.
"Bili smo u Lokvi Rogoznici i krenuli smo prema Omišu malo prije nego što je požar zahvatio područje. Vidjelo se preko planine da se sve više crveni pa smo odlučili krenuti prema gradu. Djeca su se prepala, mi nismo previše zbog njih", ispričao je Filip.
'Cijeli Omiš nije spavao nije noć'
Noć su proveli u dvorani u Omišu, gdje su, kaže, imali sve što im je bilo potrebno.
"Ekipa je bila predobra. Sve su riješili - hranu, piće i spavanje. Sve je bilo dobro." Njihov smještaj, srećom, nije izgorio. "Oko smještaja je izgorjelo, ali sam smještaj nije. Stvari su sigurne i možemo se vratiti čim budemo mogli", rekao je.
Omišanka Smiljana noć je provela u dvorani i svjedočila dolasku evakuiranih građana.
"Sve slike su bile prestrašne, cijeli događaj bio je strašan. Mislim da cijeli Omiš nije spavao cijelu noć", navela je.
'Tragično i grozno'
Kaže da je broj ljudi kojima je trebala pomoć brzo rastao. "Najprije se mislilo da neće biti potrebno otvoriti dodatni prostor, međutim onda se otvorila i ova privatna dvorana. I ovo je malo koliko je ljudi bilo", navela je.
Posebno joj je teško bilo gledati ljude koji su u požaru ostali bez svega. "Teško je bilo što reći, naročito ljudima koji su izgubili sve. Baš je tragično, baš je grozno"
Dodaje da poznaje velik broj ljudi kojima je vatra zahvatila kuće i imovinu. "Znam puno ljudi kojima je zahvatilo kuće i imovinu. Puno toga je izgorjelo, restorani i drugi objekti", napomenula je.
'Cijela večer je bila užasno teška'
S požarom su se suočili i turisti iz Njemačke koji su boravili u Lokvi Rogoznici. Kažu da tijekom noći nisu dobili informacije o evakuaciji, već su sami odlučili napustiti smještaj nakon što su vidjeli koliko se vatra približila.
"Nismo dobili nikakvu informaciju o evakuaciji. Sami smo vidjeli da je požar blizu i sami smo odlučili otići. Bilo je jako strašno i sve je bilo potpuno neočekivano. Vatra je gorjela praktički iznad nas", ispričali su.
Ističu da su među posljednjima napustili smještaj. "Neki su još spavali, a mi smo odlučili otići automobilom. Situacija je bila strašna", naveli su.
Jedna od stanovnica Stanića kaže da se na vrijeme evakuirala iz svog doma, dok su njezini roditelji ostali znatno duže kako bi pokušali obraniti kuću.
"Ja sam se evakuirala na vrijeme, ali moji roditelji su ostali puno duže kako bi obranili dom. Cijela situacija mi je bila jako stresna i cijela večer bila je užasno teška. Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo", istaknula je.
Kako kaže, zasad zna da je u požaru izgorio jedan automobil, dok njezina kuća, prema informacijama koje ima, nije izgorjela.
"Koliko znam, zapalio se jedan automobil, a kuća još nije izgorjela. Nadamo se da će tako i ostati", rekla je.
Među evakuiranima i dalje vlada zabrinutost zbog situacije na požarištu. Mnogima je u ovom trenutku najvažnije saznati jesu li njihovi domovi i imovina ostali sačuvani.
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