Oglas

U PRIHVATNOM CENTRU

Mađarska ministrica: Četvero naših državljana ozlijeđeno u požaru u Hrvatskoj

author
Hina
|
14. kol. 2026. 15:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_B6LF8C3
JOHN MACDOUGALL/AFP

Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u petak da je u požaru u Hrvatskoj na području Omiša ozlijeđeno četvero Mađara, izvijestila je novinska agencija MTI.

Oglas

Dvoje ih je u bolnici i trebali bi biti pušteni kasnije u petak, navelo je ministarstvo.

Ostali mađarski turisti su na sigurnom u Splitu, Makarskoj i Trogiru te na sigurnim mjestima u Omišu.

Pomoć im pružaju dva mađarska policajca koja su stigla iz Zadra, a na putu je i konzul iz Splita te djelatnici veleposlanstva u Zagrebu.

Ministrica vanjskih poslova Anita Orban rekla je da se u prihvatni centar u Omišu prijavilo 45 Mađara, navodi MTI.

Tijek događaja u Dalmaciji pratimo OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mađarski turisti omiš požar požar omiš požar u omišu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ