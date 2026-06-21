U centru Zagreba napao maloljetnika, a potom i policajce

Policijski službenici izdali su mu naredbu da boce spusti na tlo, što je i učinio, nakon čega je gurnuo policijskog službenika i srušio na tlo te počeo bježati. Policijski službenici krenuli su za njim i sustigli ga, nakon čega su nad njim, s ciljem savladavanja otpora, sprječavanja bijega i uhićenja, uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje).