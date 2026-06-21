18-godišnjak
U centru Zagreba napao maloljetnika, a potom i policajce
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu maloljetnika.
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Policijska uprava zagrebačka zaprimila je 19. lipnja 2026. godine oko 1 sat dojavu da se u Tkalčićevoj ulici nalazi osoba koja je ozlijeđena. Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja zatekli maloljetnika s vidljivim ozljedama glave, dok su prikupljenim saznanjima došli do informacije da se mogući počinitelj udaljio u smjeru Ulice Opatovina.
Obilaskom Opatovine uočili su osobu za koju su posumnjali da je mogući počinitelj, a koja je u ruci držala staklene boce.
Policijski službenici izdali su mu naredbu da boce spusti na tlo, što je i učinio, nakon čega je gurnuo policijskog službenika i srušio na tlo te počeo bježati. Policijski službenici krenuli su za njim i sustigli ga, nakon čega su nad njim, s ciljem savladavanja otpora, sprječavanja bijega i uhićenja, uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje).
Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, gdje je utvrđeno je da se radi o 18-godišnjaku koji je imao 1,17 g/kg alkohola u organizmu.
U događaju je policijski službenik lakše ozlijeđen, dok 18-godišnjak nije ozlijeđen.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, izvijestila je policija.
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