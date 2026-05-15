Oglas

24-godišnjak

U Dubrovniku podignuta optužnica protiv Ukrajinca koji je krijumčario pola milijuna eura

author
Hina
|
15. svi. 2026. 18:14
1745588787967.jpg
PU splitsko-dalmatinska

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, pred dubrovačkim Općinskim sudom podignulo optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u svojem automobilu prevozio skrivenih 500.000 eura.

Oglas

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, 24-godišnji ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca.

Optužnica, 24-godišnjaka tereti da 13. veljače ove godine, na graničnom prijelazu Marasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prnosi 500.000 eura, koje je skrivao u automobilu.

Tužiteljstvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspio u prijenosu novca jer su ga u tom spriječili carinski službenici koji su mu oduzeli novac.

Dodaju i da je Općinski sud u Dubrovniku, na prijedlog tužiteljstva, produljio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela

PROČITAJTE JOŠ

Teme
krijumčar krijumčarenje pranje novca

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ