U Hrvatskoj postoje mirovine od 500 kuna. Hrelja: “To se ne može mijenjati”

Izvor: N1

Saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja, gostovao je u Novom danu i komentirao isplatu energetskog dodatka i mirovinski sustav u Hrvatskoj.

Isplata energetskog dodatka za umirovljenike kreće od sutra, a Hrelja kaže da on može biti i veći i češći, ali da sve ovisi o punjenju proračuna.

“To ovisi o broju korisnika, punjenju proračuna jer treba znati da se na neke artikle smanjuje PDV, a to je temeljni punitelj proračuna i o tome dosta ovisi. Ovako, mislim da su bili jednaki kriteriji u proljeće i sada jesenski kriteriji, a brojevi su nešto različiti”, rekao je Hrelja.

Energetski bi dodatak trebalo dobiti 689 tisuća umirovljenika, a najprije će ga dobiti 631 tisuća umirovljenika, dok će do Božića biti isplaćen preostalih 40-ak tisuća umirovljenika, a radi se o onima koji dio mirovine primaju iz inozemstva.

U Hrvatskoj je ukupno oko milijun i 250 tisuća umirovljenika, kaže Hrelja, a energetski se dodatak isplaćuje samo onima koji imaju mirovine u iznosu do 4.360 kuna.

Upitan kako se došlo do izračuna tko će dobiti dodatak i koliko će on iznositi, Hrelja je rekao da on uvijek daje sugestije kako bi to trebalo napraviti. “Zadnji put smo dignuli cenzuse da ne bi ljudi ispadali, zadnji put smo digli za 100 kuna, a ovaj puta je cenzus dignut za 250 kuna. Jedino je zadnjoj kategoriji dignuto za 260. Time smo dobili veći obuhvat onih s najnižim mirovinama, a manji onih s višim mirovinama”, rekao je Hrelja.

Pitali smo ga i ima li točan iznos najniže mirovine isplaćene u Hrvatskoj.

“Imate mirovine od 500 kuna. To su neke stare poljoprivredne ili invalidske mirovine od 1999. godine. To se ne može mijenjati, može se samo na to nadograditi socijalu. Ima ih negdje oko par tisuća koji su niske mirovine. Tu mirovinski sustav ne može pomoći, mirovine dajemo po određenim pravilima, usklađivanjem se one reguliraju, ali nedostatak staža, uplatu doprinosa ne može nitko nadomjestiti”, rekao je Hrelja.

Najviša je mirovina, dodaje, limitirana koeficijentom 3,8. “Znači, ako je prosječna mirovina 3.200 kuna, najveća može biti 3,8 puta veća. Ona je otprilike 290 kuna puta godine staža i ovisi koliko godina staža ima. Različita je ako imate 45 godina staža ili 35 godina, i jedna i druga može biti najviša. Nema jedinstvene najviše, ima samo ograničenje koliko je najviše 290 po godini staža. Na kraju može iznositi i 11 – 12 tisuća kuna radničke mirovine”, rekao je Hrelja.

Što se tiče saborskih mirovina, njih mogu koristiti samo oni koji su bili zastupnici prije šestog saziva Sabora, jer je koalicijska vlada 2011. godine to ukinula. “Većina smatra da će svi saborski zastupnici dobiti saborske mirovine, a to nije tako”, rekao je Hrelja.

