U izbornu utrku za župane idu i saborski zastupnici, šefovi stranaka, državni tajnici…

Uoči lokalnih izbora puno više se priča o izborima u gradovima i kandidatima za gradonačelnike, nego o izborima u županijama i kandidatima za župane.

To i ne čudi s obzirom na dugogodišnju percepciju županija kao “suvišnih” u adiminstrativnoj podjeli Hrvatske te raširenom stavu da one “ničemu ne služe” iako je u djelokrugu ovlasti županija niz važnih poslova – od zdravstva i obrazovanja do prostornog planiranja, prometne infrastrukture i izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola.

Politički gledano, županije su velikom većinom utvrde HDZ-a. Od njih 20, čak 13 vode HDZ-ovi župani, a na čelu dvije su župani s nezavisnih lista ali bliskih HDZ-u.

SDP ima samo dvojicu župana – primorsko-goranskog Zlatka Komadinu i krapinsko-zagorskog Željka Kolara. Istarsku vodi Boris Miletić koji napustio IDS i postao nezavisni, Mađimursku vodi Matija Posavec iz Nezavisne platforme Sjever, a Šibensko-kninsku Marko Jelić koji je bio izabran kao nezavisni, a u međuvremenu je osnovao stranku.

Navala zastupnika na izbore za župane

Biti župan nesumnjivo je privlačna dužnost jer će, prema dosad istaknutim kandidaturama, u izbornu utrku za tu poziciju neiliko desetaka saborskih zastupnika. Iako neće svi biti izabrani, taj podatak je zanimljiv budući da je dužnost župana, za razliku od gradonačelničke, nespojva s dužnošću saborskog zastupnika pa zastupnici koji eventualno budu izabrani, otići će iz Sabora.

Osim toga, u izbornu utrku za župane ide i nekoliko državnih tajnika te dvojica šefova parlamentarnih stranaka – IDS-ov Dalibor Paus i Mostov Božo Petrov, što govori ili da političke stranke ozbiljno shvaćaju lokalne izbore u županijama ili da nemaju dovoljno kadrova za kandidate pa radi famozne “vidljivosti” mobiliziraju već drugamo politički angažirane članove.

S obzirom na dosad istaknute kandidature, u žuapnijama će izbirne utrke za župane izgledati ovako:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Aktualni župan, nekadašnji HSS-ovac, sada nezavisni Stjepan Kožić uz podršku HDZ-a ide po svoj sedmi mandat u nizu. On je zagrebački župan još od 2001. godine. Suprotstavit će mu se bivši ministar zaštite okoliša i bivši gradonačelnik Jastrebarskog, SDP-ov Mihael Zmajlović koji iam i podršku Možemo. Kandidaturu je najavio i Gabrijel Deak iz stranke Fokus, a navodno se očekuju kandidature i nekih nezavisnih kandidata.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Po svoj četvrti uzastopni mandat ide SDP-ov župan Željko Kolar. S druge strane, HDZ u izbornu borbu šalje Zdravka Tušeka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i bivšeg pomoćnika ministrice poljoprivrede.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ova je županija jedna od čvršćih HDZ-ovih utvrda, iako je u središtu županije, Sisku, na vlasti SDP. Po novi mandat HDZ šalje aktualnog župana Ivana Celjaka, dok SDP, a ni ostale stranke još nisu otkrile svoje kandidate.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

I u Karlovačkoj županiji HDZ ide s u utrku s dosadašnjom županicom Martinom Furdek Hajdin. Ozbiljnog protukandidata zasad nema. SDP i Možemo trebali su istaknuti zajedničkog kandidata, ali iz lokalnog Možemo nedavno su poručili da “nije bilo volje i na drugoj strani”.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Nasuprot aktualnom varaždinskom županu, HDZ-ovom Anđelku Stričku, SDP je kandidirao Brunu Istera, direktora varaždinske komunalne tvrtke Varkom.

U ime Reformista, kandidirao se politički veteran i bivši ministar Radimir Čačić. On je već bio župan u vremenu od 2017. do 2021. kada je Varaždinska županija bila najuspješnija u povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, ali je na prošlim izborima ipak izgubio od Strička. I HNS ima kandidata za župana – Krunoslava Lukačića.

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U utrku za svoj peti mandat ide aktualni župan, nekoć HSS-ovac, a sada nezavisni Darko Koren kojeg podržava HDZ. Naspram njemu SDP je istaknuo saborskog zastupnika Tomislava Golubića. Zanimljivo je da će kandidat za Golubićevog zamjenika biti nezavisni Mario Rajn, sadašnji gradonačelnik Križevaca.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

I u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji HDZ ide na izbore za župana s aktualnim Markom Marušićem. SDP, pak, ide s Tihanom Vincek Smešnjak, predsjednicom županijske organizacije SDP-a i jednom od pet SDP-ovih kandidatkinja za županice diljem Hrvatske. Kandidatkinju ima i HSLS, Ivanu Jurković Piščević.

PRIMIRSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

U najčvršćoj utvrdi SDP-a, Primorsko-goranskoj županiji, nakon šest mandata na dužnosti župana, povlači se Zlatko Komadina, a SDP u utrku šalje saborskog zastupnika Ivicu Lukanovića. HDZ je, pak, kandidirao Alena Ružića, ravnatelja Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Kandidatkinja Možemo je mlada odvjetnica Morena Lekan. A župan želi biti i saborski zastupnik Mosta Marin Miletić, čiju kandidaturu su, osim njegove stranke, podržali i DOMiNO, HSP, Hrvatski suverenisti i Blok umirovljenici zajedno.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

U tradicionalnoj utvrdi HDZ-a, aktualni župan iz redova te stranke Ernest Petry natjecat će se za još jedan mandat. Zasad mu je jedini protukandidat SDP-ov

Krešimir Čulinović, voditelj Odsjeka prezentacije Nacionalnog parka Plitvice.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

I u Virovitičko-podravskoj županiji HDZ ide s provjerenim kandidatom, Igorom Androvićem, koji je ondje župan od 2017. godine. Kandidat SDP-a je Mate Vukušić, inače zastupnik u Hrvatskom saboru kao zamjena Biljani Borzan koja je u Europskom parlamentu. Zasad drugih kandidata nema.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

U Požeško-slavonskoj županiji sučelit će se dvije kandidatkinje za županicu: aktualna HDZ-ova Antonija Jozić i SDP-ova Martina Vlašić Iljkić, inače saborska zastupnica. Ni u toj županiji zasad nema drugih kandidata za župana.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Ni u Brodsko-posavskoj županiji zasad nema drugih kandidata za župana osim onih iz dviju najjačih stranaka. HDZ kandidira Danijela Marušića koji je na čelu županije od 2009. godine i ovo bi mu bio peti mandat. Kandidatkinja SDP-a je Ivana Ribarić Majanović, zastupnica u Hravtskom saboru i predsjednica brodsko-posavskog SDP-a.

ZADARSKA ŽUPANIJA

Jedna od zanimljivijih kampanja na lokalnim izborima u županijama vodit će se u Zadarskoj. Umjesto (do)sadašnjeg župana Božidara Longina, optuženog zbog trgovanja utjecajem, HDZ “u vatru” šalje Josipa Bilavera, državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. SDP-ov kanididat je Jure Zubčić, do sada vrlo aktivni vijećnik Županijske skupštine. Kao nezavisni kandidirao se i Antonio Vučetić, bivši predsjednik Županijske skupštine i bivši donačelnik Vira, a njegovu kandidaturu podržavaju HNS, HSLS, HSS i neke lokalne stranke. Kandidaturu je najavio i Davor Čerkuč, donedavno član Centra, koji će također nastupiti kao nezavisni kandidat.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

U Osječko-baranjskoj županiji favoritkinjom se smatra Nataša Tramišak, bivša ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU-a sa snažnim zaleđem Ivana Anušića, koji je prije godinu i pol s mjesta osječko-baranjskog župana otišao na mjesto ministra obrane. SDP je ondje kandidirao saborsku zastupnicu Sanju Bježančević.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

U ovoj županiji ponajprije se ističe da aktualni župan Marko Jelić – izabran prije četiri godine kao nezavisni, da bi u međuvremenu osnovao stranku Akcija za promjene – neće u utrku za novi mandat. Štoviše, odlučio je napustiti politiku razočaran lošim rezultatom svoje stranke na lanjskim parlamentarnim izborima. Kandidat HDZ-a bit će Paško Rakić, bivši dohgradonačelnik Šibenika. SDP-ov kandidat bit će Petar Baranović, nekoć saborski zastupnik Reformista, poznat i kao sindikalni borac za prava ribara. Kandidata ima i Most – saborskog zastupnika Ivicu Ledenka.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Najistočnija županija ljetos je ostala bez dotadašnjeg župana, HDZ-ovca Damira Dekanića, koji je odstupio s dužnosti suočen s optužnicom za zataškavanje prometne nesreće koju je izazvao u alkoholiziranom stanju. Stoga HDZ na izbore za župana šalje aktualng gradonačelnika Vinkovaca i saborskog zastupnika Ivana Bosančića, kojeg će podržati i Domovinski pokret, dok će zauzvrat HDZ podržati DP-ovog kandidata za gradonačelnika Vukovara Domagoja Bilića. Kandidat je i Stjepan Gašparović iz HSS-a, kojemu je podršku dao SDP. Kao nezavisni, kandidirao se i Nikola Kajkić, poznat po svojim istragama ratnih zločina u Vukovaru, ali i niza afera na istoku Hrvatske.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban na ovim izborima pokušat će osvojiti treći uzastopni mandat. Protukandidatkinja mu je nekadašnja saborska zastupnica Mosta, danas nezavisna Ivana Ninčević Lesandrić, čiju kandidaturu podržava i u Splitu vladajući Centar. No, ona se nedavno našla usred afere zbog ilegalno sagrađene vikendice u Omišu. SDP je odustao od ranije očekivane podrške Ninčević Lesandrić pa kao kandidata za župana još jednom šalje stranačkog veterana i saborskog zastupnika Ranka Ostojića. Kandidaturu za splitsko-dalamtinskog župana najavio je još jedan saborski zastupnik – Ante Kujundžić iz Mosta.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Zanimljivo bi moglo biti i u Istarskoj županiji. Tamošnji župan Boris Miletić, nekadašnji čelnik IDS-a koji je zbog unutarnjih sukoba u veljači 2022. napustio stranku i postao nezavisni, još ne otrkiva hoće li se ponovno kandidirati za župana. No, kandidat će biti sadašnji predsjednik IDS-a i saborski zastupnik Dalibor Paus (IDS). Kandidatkinja je i saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović (SDP). Možemo je kandidiralo Slavena Boljuna, županijskog vijećnika, a i HDZ ide s kandidatom koji je saborski zastupnik – Antonom Klimanom.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Dugovječni dubrovačko-neretvanski župan, HDZ-ov Nikola Dobroslavić, neće u utrku za peti mandat, nego u političku mirovinu. Govorilo se da bi kandidat za župana mogao biti gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, ali na koncu je to Blaž Pezo, predsjednik županijskog HDZ-a i ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik. Marko Giljača kandidat je lokalne stranke Srđ je Grad, a podržavaju ga SDP i Možemo. Ponovno će se kandidirati predsjednik Mosta i saborski zastupnik Božo Petrov, koji je na prošlim izborima za župana tijesno izgubio.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

U Međimurju aktualni župan Matija Posavec iz Nezavisne platforme Sjever veliki je favorit za četvrti mandat u nizu (prethodne je osvajao kao član HNS-a i nezavisni) pa je možda i to razlog što dvije najjače stranke, SDP i HDZ, još nisu službeno predstavile svoje kandidate. Lokalni mediji pišu da bi kandidat HDZ-a mogao biti Igor Ivković, direktor čakovečke Elektre, a kandidatkinja SDP-a bivša saborska zastupnica Andreja Marić.

