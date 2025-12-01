U proračunu Splita nema prijedloga o besplatnom prijevozu onkoloških bolesnika?

"Taj vijećnik HSP- a više nije u gradskom vijeću i za taj se naš prijedlog nema više tko tamo boriti. U međuvremenu smo doznali kako je prijedlog službeno izbačen. Split zaostaje za puno manjim sredinama i gradovima poput Rijeke, Opatije, Osijeka i Šibenika, te dalje u Splitu onkološki bolesnici nemaju besplatni prijevoz taksjem koji bi im puno značio za kvalitetu života i za njihove financije", rekla je.