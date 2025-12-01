Oglas

U proračunu Splita nema prijedloga o besplatnom prijevozu onkoloških bolesnika?

Hina
01. pro. 2025. 12:54
Tomislav Šuta
Predsjednica Građanske inicijative "Split je naš" Marina Kovačević je u ponedjeljak pred zgradom Onkologije na konferenciji za medije izjavila da je Grad Split iz proračuna za sljedeću godinu izbacio prijedlog o besplatnom prijevozu taksijem za onkološke bolesnike.

Marina Kovačević tvrdi da su dobili neslužbenu informaciju kako je Grad izbacio prijedlog besplatnog prijevoza taksijem za onkološke bolesnike na preglede i terapiju koji je prethodno ušao u prijedlog proračuna grada Splita za 2026. godinu.

Njihov je to prijedlog koji ovog proljeća vijećnik HSP- a predložio na gradskom vijeću, a gradonačelnik Tomislav Šuta mu je u pisanom obliku odgovorio da će definitivno ući u proračun za iduću godinu.

"Taj vijećnik HSP- a više nije u gradskom vijeću i za taj se naš prijedlog nema više tko tamo boriti. U međuvremenu smo doznali kako je prijedlog službeno izbačen. Split zaostaje za puno manjim sredinama i gradovima poput Rijeke, Opatije, Osijeka i Šibenika, te dalje u Splitu onkološki bolesnici nemaju besplatni prijevoz taksjem koji bi im puno značio za kvalitetu života i za njihove financije", rekla je.

Apelirala je na grad Split da ne zaboravi na onkološke bolesnike i da vrate prijedlog o besplatnom prijevozu.

Dodala je da će danas na Skupštini županije Splitsko-dalmatinske njihov prijedlog o besplatnom prijevozu onkoloških bolesnika na preglede i terapiju predložiti zastupnici Mosta.

Tajnik inicijative Mate Buljubašić je najavio i da će službeno tražiti od grada da uredi parkirna mjesta na gradskom zemljištu između zgrada Patologije i Onkologije na kojem se, prema njegovoj procjeni, može smjestiti od 50 do stotinu vozila. Tvrdi i da će biti dovoljno 40- ak tisuća eura za rušenje oronule i prazne zgrade, koja se trenutno nalazi na tom zemljištu, te da se stavi pijesak.

"Tako bi taxi vozila koja dovoze i odvoze pacijente na tom mjestu mogli čekati ukrcaj i iskrcaj. Ako drugi gradovi u Hrvatskoj koji imaju manje novca na raspolaganju mogu plaćati prijevoz bolesnika onda može i Split", istaknuo je Buljubašić.

split

