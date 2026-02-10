U ruskom napadu oštećen energetski objekt u Odesi

U ruskom napadu oštećen je energetski objekt u južnoj ukrajinskoj crnomorskoj regiji Odesi, izjavila je u utorak elektroenergetska tvrtka DTEK.
Oglas
"Šteta je velika. Popravci će trajati dugo kako bi se oprema vratila u ispravno stanje", priopćio je DTEK u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
Regionalni guverner Oleh Kiper ranije je rekao da su neka naselja u regiji djelomično ostala bez električne energije.
"Noću je neprijatelj pokrenuo još jedan cinični napad na energetsku infrastrukturu regije Odese", napisao je Kiper na Telegramu.
Ključni infrastrukturni objekti rade na generatore i u tijeku su radovi na obnovi opskrbe električnom energijom, rekao je Kiper.
Moskva je od listopada pojačala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i drugu energetsku infrastrukturu, ostavljajući milijune bez struje i grijanja na niskim temperaturama.
Grad Odesa i okolna regija česta su meta napada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas