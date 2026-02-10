Nagrađivana novinarka pridružila se N1 timu

"Raduje me što ću se pridružiti timu vrhunskih medijskih profesionalaca koji stvaraju program N1 televizije i sadržaj portala N1info, predvođeni Tihomirom Ladišićem i Tomislavom Silom.

Rad na portalu N1 za mene predstavlja i izniman profesionalni izazov jer je riječ o medijskoj kući čije je djelovanje, u proteklih 10 godina, bilo presudno za razvoj demokracije i medijskog pluralizma u Hrvatskoj, ali i regiji.

Odlika njihova rada su pošteno, točno i pravodobno informiranje građana o svim najvažnijim društvenim i političkim pitanjima u zemlji i svijetu, a to je upravo ono čemu sam posvećena tijekom čitave novinarske i uredničke karijere. Nadam se da ću svojim radom pridonijeti novim uspjesima medijskog tima koji dokazano teži raditi za opće dobro i štititi najviše ustavne vrednote: slobodno novinarstvo, ljudske i građanske slobode, pluralizam mišljenja, vladavinu prava, socijalnu pravdu te gospodarski i kulturni napredak.", kazala je Puljiz.