Nagrađivana novinarka pridružila se N1 timu

Iskusnom novinarskom timu portala N1info.hr pridružila se novinarka Helena Puljiz.
"Raduje me što ću se pridružiti timu vrhunskih medijskih profesionalaca koji stvaraju program N1 televizije i sadržaj portala N1info, predvođeni Tihomirom Ladišićem i Tomislavom Silom.
Rad na portalu N1 za mene predstavlja i izniman profesionalni izazov jer je riječ o medijskoj kući čije je djelovanje, u proteklih 10 godina, bilo presudno za razvoj demokracije i medijskog pluralizma u Hrvatskoj, ali i regiji.
Odlika njihova rada su pošteno, točno i pravodobno informiranje građana o svim najvažnijim društvenim i političkim pitanjima u zemlji i svijetu, a to je upravo ono čemu sam posvećena tijekom čitave novinarske i uredničke karijere. Nadam se da ću svojim radom pridonijeti novim uspjesima medijskog tima koji dokazano teži raditi za opće dobro i štititi najviše ustavne vrednote: slobodno novinarstvo, ljudske i građanske slobode, pluralizam mišljenja, vladavinu prava, socijalnu pravdu te gospodarski i kulturni napredak.", kazala je Puljiz.
Helena Puljiz je višestruko nagrađivana novinarka, urednica unutarnje i vanjske politike i komentatorica u vodećim hrvatskim tiskanim i internetskim medijima, poput Jutarnjeg lista, Tportala ili Net.hr-a. Donedavno je bila i glavna urednica portala Nacional.hr. Radila je i kao dopisnica nekoliko europskih medijskih kuća. Već se 30 godina profesionalno bavi političkim novinarstvom, još od studentskih dana.
Jedina je europska novinarka koja je, nakon što se na vlastitoj koži suočila s političkim zloupotrebama tajnih službi, tužila i pobijedila državu zbog kršenja osobnih građanskih, profesionalnih medijskih i ljudskih prava.
Suurednica je „Bijele knjige, kronike prijetnji i napada na novinare 1990-2011“, Zbor istraživačkih novinara 2011.; koautorica je knjige „Istraživačko novinarstvo“, Bešker i Obad 2004.; suosnivačica i bivša predsjednica Zbora istraživačkih novinara. Urednica je i 50-ak književnih izdanja.
Tijekom dugogodišnje karijere profesionalno se usavršavala u vodećim svjetskim medijima, poput BBC-ja i Reutersa, a kao stipendistica Freedom Foruma proučavala je američki medijski sustav i međunarodno izvještavanje na studiju novinarstva na New York Universityju. Studirala je kroatistiku na Filozofskom fakuletu u Zagrebu. Godine 2016. bila je proglašena Komunikatoricom godine.
