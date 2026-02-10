Zna se tko odlazi iz Sabora zbog Piletićeva povratka

Povratkom Marina Piletića u zastupničke redove HDZ-a, Hrvatski sabor napustit će Petar Šimić koji je dosadašnjeg ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike mijenjao godinu i pol, od rujna 2024.
Oglas
To je njegov mandat i logično je da se vrati u Sabor, kažu u saborskom HDZ-u.
Na parlamentarnim izborima u travnju 2024. godine, Marin Piletić je nosio HDZ-ovu listu u 5. izbornoj jedinici u kojoj je ta stranka osvojila polovinu mandata, sedam od 14, a sam Piletić dobio gotovo 12 tisuća preferencijalnih glasova.
Umjesto Piletića resor rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike vodit će Alen Ružić, a te kadrovske promjene Sabor bi trebao potvrditi idući tjedan. Ovaj tjedan, zbog rada zastupnika na terenu Sabor plenarno ne zasjeda.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas