SABORSKA ROŠADA

Zna se tko odlazi iz Sabora zbog Piletićeva povratka

Hina
10. velj. 2026. 09:42
Povratkom Marina Piletića u zastupničke redove HDZ-a, Hrvatski sabor napustit će Petar Šimić koji je dosadašnjeg ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike mijenjao godinu i pol, od rujna 2024.

To je njegov mandat i logično je da se vrati u Sabor, kažu u saborskom HDZ-u.

Na parlamentarnim izborima u travnju 2024. godine, Marin Piletić je nosio HDZ-ovu listu u 5. izbornoj jedinici u kojoj je ta stranka osvojila polovinu mandata, sedam od 14, a sam Piletić dobio gotovo 12 tisuća preferencijalnih glasova.  

Umjesto Piletića resor rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike vodit će Alen Ružić, a te kadrovske promjene Sabor bi trebao potvrditi idući tjedan. Ovaj tjedan, zbog rada zastupnika na terenu Sabor plenarno ne zasjeda.  

Teme
HDZ Hrvatski sabor Marin Piletić petar šimić

