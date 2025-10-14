U samo sedam gradova HDZ ima više od jednog kandidata za šefa gradske organizacije

Da skratimo priču, puno je jednostavnije nabrojati gradove u kojima će na HDZ-ovim unutarstranačkim izborima za predsjednika gradske organizacije biti više od jednog kandidata jer takvih nema ni desetak. Točnije, sedam od 128. To su Rijeka, Križevci, Makarska, Ogulin, Orahovica (jedini grad u kojemu je HDZ na ovogodišnjim lokalnim izborima izgubio vlast, nap.a.), Vrbovsko te Pag gdje su čak trojica kandidata. Sve su to gradovi u kojima HDZ nije na vlasti.