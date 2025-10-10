Božinović predao kandidaturu za predsjednika HDZ-a Zagrebačke županije

Izbori za predsjednike i potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija, organizacija HDZ-a gradskih četvrti te županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba po načelu jedan član-jedan glas održat će se u nedjelju 26. listopada. Tamo gdje će biti potreban drugi krug izbori će se održati u nedjelju, 2. studenoga.