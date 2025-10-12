Kipar nije prikupio dovoljan broj potpisa za čelnika zagrebačkog HDZ-a. Ostao sam jedan kandidat

Poručio je kako je to još jedna propuštena prilika za sve njih koji su htjeli izbore, a koji su im "uskraćeni od raznih agitpropovaca i delegata i mentora", oni koji su trebali jedino osigurati demokratske i poštene izbore, što ovi od samog početka nisu davali naznake uz jednu pohvalnu iznimku dr. Hermana, koji se časno povukao.