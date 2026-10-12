ISTRAŽUJE SE UZROK
U splitskoj luci potonuo putnički brod dug 26 metara
Putnički brod Plomin dužine 26 metara, u vlasništvu domaće pravne osobe, potonuo je jutros u splitskoj Sjevernoj luci, tijekom boravka na vezu.
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Dojava o potonuću broda zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split, 12. kolovoza u 08:06, posredstvom Lučke uprave Split, objavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Odmah po dojavi službenici splitske Kapetanije pristigli su na mjesto nesreće, zajedno s drugim žurnim službama.
U pomorskoj nesreći nitko nije ozlijeđen niti je stradao.
Službenici Lučke kapetanije Split provode očevid i utvrđuju sve okolnosti i uzroke potonuća, dok su iz Lučke uprave Split poduzete preventivne radnje s ciljem sprječavanja širenja onečišćenja mora i morskog okoliša, javljaju iz Ministarstva.
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