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ISTRAŽUJE SE UZROK

U splitskoj luci potonuo putnički brod dug 26 metara

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N1 Info
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12. lis. 2026. 15:42
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Sjeverna luka, Split
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Putnički brod Plomin dužine 26 metara, u vlasništvu domaće pravne osobe, potonuo je jutros u splitskoj Sjevernoj luci, tijekom boravka na vezu.

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Dojava o potonuću broda zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split, 12. kolovoza u 08:06, posredstvom Lučke uprave Split, objavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Odmah po dojavi službenici splitske Kapetanije pristigli su na mjesto nesreće, zajedno s drugim žurnim službama.

U pomorskoj nesreći nitko nije ozlijeđen niti je stradao.

Službenici Lučke kapetanije Split provode očevid i utvrđuju sve okolnosti i uzroke potonuća, dok su iz Lučke uprave Split poduzete preventivne radnje s ciljem sprječavanja širenja onečišćenja mora i morskog okoliša, javljaju iz Ministarstva.

Teme
lučka kapetanija plomin potonuo brod putnički brod split

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