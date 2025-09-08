Oglas

U sudaru vozila hitne pomoći i automobila stradala pješakinja

author
Hina
08. ruj. 2025. 11:01
24.03.2025., Sibenik - Vozilo Hitne pomoci na intervenciji. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak prijepodne dogodila u Karlovcu poginula je pješakinja, a prema prvim informacijama u nesreći je sudjelovalo i vozilo hitne pomoći te automobil.

Nesreća se prema podacima karlovačke policije dogodila oko 10 sati u Zagrebačkoj ulici, a u njoj su sudjelovali „vozilo hitne medicinske pomoći, osobno vozilo i pješakinja koja je na mjestu događaja smrtno stradala”.

Promet se odvija jednom prometnom trakom, a u tijeku je očevid nakon kojega će biti poznati detalji nesreće, izvijestila je karlovačka policija.

Teme
karlovac nesreća pješakinja

