U Vinkovcima potvrđen geotermalni potencijal

Rezultati istraživanja na bušotini Vinkovci GT-1 potvrdili su značajan geotermalni potencijal na tom području. Vinkovci su tako postali treća lokacija s pozitivnim rezultatima nakon Velike Gorice i Osijeka, gdje su ranije potvrđene ležišne temperature više od 100 °C.
Time se nastavlja uspješan niz istražnih aktivnosti Agencije za ugljikovodike u sklopu projekta „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“. Projekt je usmjeren na razvoj korištenja lokalno dostupne i obnovljive energije za potrebe toplinarstva, poljoprivrede i šireg gospodarskog razvoja.
„Pozitivni nalazi geotermalnog istraživanja u Vinkovcima, nakon Velike Gorice i Osijeka, dokaz su da Hrvatska ima značajan geotermalni potencijal i znanje kako ga iskoristiti. Agencija za ugljikovodike sustavnim pristupom i ulaganjima u istraživanja donosi konkretne rezultate i stvara temelje za daljnje projekte obnovljivih izvora energije. Naime, geotermalna energija nije samo stabilan i čist izvor već i strateški resurs koji može pridonijeti sigurnosti opskrbe energijom u Hrvatskoj. Rezultati ujedno pokazuju da hrvatski stručnjaci mogu samostalno i učinkovito provoditi složene energetske projekte“, izjavio je Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.
Planira se izrada dodatnih bušotina
Projekt i istraživanje provodi Agencija za ugljikovodike, a radove izvodi Crosco – naftni servisi d.o.o., član INA Grupe. Stručni tim je na bušotini Vinkovci GT-1 na dubini od 2700 metara izmjerio maksimalnu temperaturu od 131 °C što upućuje na mogućnost komercijalne primjene geotermalne energije u sustavu grijanja.
„Istraživanje u Vinkovcima provedeno je prema najvišim tehničkim standardima i planiranoj dinamici projekta. Po završetku istraživanja na preostaloj lokaciji u Zaprešiću, Agencija za ugljikovodike planira izradu dodatnih bušotina na mjestima s potvrđenim potencijalom. Time ćemo uspostaviti potrebne proizvodno-utisne parovove za sigurno i dugoročno korištenje geotermalne energije“, izjavila je Martina Tuschl, direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike.
Mogućnost primjene u sustavima grijanja
Potvrđeni nalazi važni su za Vinkovce jer otvaraju mogućnost primjene geotermalne energije u sustavima grijanja. Također, moguć je i razvoj novih gospodarskih aktivnosti povezanih s korištenjem toplinske energije. Tako bi se geotermalni potencijal mogao iskoristiti za brži razvoj poljoprivrede na području općine Jarmine gdje se i nalazi istražna bušotina.
„Ovo je povijesni dan za Vinkovce jer su istraživanja potvrdila da naš grad i cijeli kraj imaju geotermalni potencijal kao energiju budućnosti koja nam donosi put prema energetskoj neovisnosti i održivosti. Odmah krećemo u izradu potrebnih studija i planova kako bismo osigurali povoljnije grijanje za naše građane te stvorili temelje zelene tranzicije i dugoročnih koristi za gospodarstvo i poljoprivredu“, izjavio je gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
Agencija za ugljikovodike provodi projekt uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru kojeg je osigurano 50,8 milijuna eura za istraživanja na četiri lokacije: Velika Gorica, Osijek, Vinkovci i Zaprešić. Cilj projekta je povećati energetsku neovisnost i sigurnost opskrbe, uz smanjenje emisija stakleničkih plinova i jačanje održivog razvoja gradova.
