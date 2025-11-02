DUGE LISTE ČEKANJA
Ovo su medicinski postupci koji se najduže čekaju u našim najvećim bolnicama. Neki i do 2027.
Ponajveći problem hrvatskog zdravstva su duge liste čekanja na medicinske postupke, pogotovo dijagnostičke preglede ultrazvukom (UZV), magnetskom rezonancijom (MR) i kompjutoriziranom tomografijom (CT).
Svi su ministri zdravstva unatrag dvadeset i nešto godina pokušavali s više ili manje uspjeha boriti se s tim problemom i smanjiti duge liste čekanja. No za mnoge preglede one su i dalje preduge pa pacijenti, ako si to mogu priuštiti, iste obavljaju u privatnim zdravstvenim ustanovama jer je općepoznato da se kod 'privatnika' ne čeka dugo.
Na stranicama Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) postoji rubrika Liste čekanja gdje se mogu vidjeti prvi slobodni termini za sve medicinske postupke u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.
Kako je u osam najvećih ustanova
Provjerili smo kakva je situacija u osam najvećih domaćih zdravstvenih ustanova - tri kliničke bolnice (KB Dubrava, KB Merkur i KB Sveti Duh, sve tri u Zagrebu) te pet Kliničkih bolničkih centara (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb i KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu).
Izdvojili smo po pet medicinskih postupaka na koje se u tim bolnicama najduže čeka. Budući da se podaci u CEZIH-u svakodnevno ažuriraju, napominjemo da ovi datiraju od utorka, 28. listopada, u vrijeme pisanja teksta.
KB DUBRAVA
UZV lokomotornog sustava - 456 dana
UZV dojke - 413 dana
Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 339 dana
Neurologija - glavobolje (prvi pregled) - 224 dana
CT (zdjelice; toraksa, abdomena i zdjelice: toraksa i abdomena; prsnog koša; abdomena; abdomena i zdjelice; kolonoskopija) - 224 dana
KB MERKUR
Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 345 dana
Kardiologija - aritmije srca (kontrolni pregled) - 308 dana
UZV dojke - 307 dana
UZV (doppler bubrežne arterije) - 238 dana
UZV (color doppler arterija i vena) - 234 dana
KB SVETI DUH
Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 183 dana
Gastroenterologija (prvi pregled) - 177 dana
Kardiologija (prvi pregled) - 161 dan
Ergometrija - 157 dana
MR jačine 3T - 147 dana
KBC OSIJEK
UZV dojke - 358 dana
Reumatologija (Interna medicina; kontrolni pregled) - 342 dana
MR prostate - 329 dana
UZV (lokomotornog sustava; površnih mekih tkiva) - 324 dana
CT (angiografija abdomena; angiografija abdominalne aorte; angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija; angiografija donjih ekstremiteta; angiografija glave i/ili vrata; angiografija gornjih ekstremiteta; angiografija kralježnice; angiografija prsnog koša; aortografija ili kavografija; fistulografija; koronarografija; pulmonalna angiografija) - 308 dana
KBC RIJEKA
Ortodoncija (prvi ili kontrolni pregled; kontrolni pregled pacijenta u ortodontskoj terapiji; početak ortodontske terapije; nastavak terapije novom napravom) - 531 dan
Fotodinamska terapija kožnih lezija - 366 dana
Alergologija i klinička imunologija (prvi ili kontrolni pregled) - 335 dana
Pulmologija (prvi pregled) - 335 dana
Vaskularna kirurgija (prvi ili kontrolni pregled) - 321 dan
KBC SESTRE MILOSRDNICE ZAGREB
UZV (dojke; testisa) - 331 dan
UZV lokomotornog sustava - 321 dan
Pedijatrijska hematologija/onkologija (prvi ili kontrolni pregled) - 241 dan
Pedijatrijska neurologija (prvi pregled) - 241 dan
VEP (vidni evocirani potencijali) - 240 dana
KBC SPLIT
Kardiologija (prvi ili kontrolni pregled) - 455 dana
Pulmologija (prvi ili kontrolni pregled) - 395 dana
Dermatologija (prvi pregled) - 387 dana
Prvi pregled psihologa za djecu - 371 dan
CT (calcium scoring; koronarografija) - 316 dana
KBC ZAGREB
Endokrinologija (konzultacija bez pacijenta) - 434 dana
Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 370 dana
UZV muskuloskeletnog sustava za djecu - 282 dana
Pedijatrijska endokrinologija (prvi pregled) - 211 dana
Gastroenterologija (prvi ili kontrolni pregled) - 209 dana
Sedam postupaka na koje se najduže čeka
Iz navedenih podataka vidi se da su prvi pregled reumatologa na Internoj medicini i ultrazvuk dojke medicinski postupci na koje se najduže čeka.
Prvi pregled kod reumatologa-internista na listi je medicinskih postupaka koji se najduže čekaju u čak pet spomenutih bolnica - KB Dubrava, KB Merkur, KB Sveti Duh, KBC Osijek i KBC Zagreb.
Ultrazvuk dojke je među pet postupaka koji se najduže čekaju u četiri od osam spomenutih bolnica (KB Dubrava, KB Merkur, KBC Osijek i KBC Sestre milosrdnice), dok je ultrazvuk lokomotornog sustava među pet postupaka s najdužim listama čekanja u tri bolnice - KB Dubrava, KBC Osijek i KBC Sestre milosrdnice.
Po dvaput se na ovim listama pojavljuju prvi pregled kardiologa (KB Sveti Duh,KBC Split), prvi pregled pulmologa (KBC Rijeka, KBC Split), prvi pregled gastroenterologa (KB Sveti DUh, KBC Zagreb) te koronarografija (KBC Osijek i KBC Split).
Puno brže u manjim ustanovama
A dok se za prvi pregled reumatologa-internista u najvećim bolnicama čeka i više od 300 dana, u Općoj bolnici Pula, prema podacima CEZIH-a, prvi termin dostupan je za 66 dana.
Što se tiče ultrazvuka dojke na koji se u najvećim bolnicama čeka i više od 200 dana, u nekim manjim zdravstenim ustanovama prvi slobodni termini za taj dijagnostički pregled dostupni su za manje od deset dana. U Domu zdravlja Centar u Zagrebu, primjerice, već za osam dana, isto kao i u Općoj bolnici u Kninu, u Domu zdravlja Krk već za devet dana, a nešto duže - 24 dana, u Domu zdravlja Varaždinske županije te u Domu zdravlja u Delnicama gdje se na taj pregled čeka 37 dana.
