DUGE LISTE ČEKANJA

Ovo su medicinski postupci koji se najduže čekaju u našim najvećim bolnicama. Neki i do 2027.

author
Miroslav Filipović
|
02. stu. 2025. 19:55
KBC Split na Krizinama energetske obnove bolnice
Ivo Čagalj/PIXSELL/ilustracija

Ponajveći problem hrvatskog zdravstva su duge liste čekanja na medicinske postupke, pogotovo dijagnostičke preglede ultrazvukom (UZV), magnetskom rezonancijom (MR) i kompjutoriziranom tomografijom (CT).

Svi su ministri zdravstva unatrag dvadeset i nešto godina pokušavali s više ili manje uspjeha boriti se s tim problemom i smanjiti duge liste čekanja. No za mnoge preglede one su i dalje preduge pa pacijenti, ako si to mogu priuštiti, iste obavljaju u privatnim zdravstvenim ustanovama jer je općepoznato da se kod 'privatnika' ne čeka dugo.

Na stranicama Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) postoji rubrika Liste čekanja gdje se mogu vidjeti prvi slobodni termini za sve medicinske postupke u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.

Kako je u osam najvećih ustanova

Provjerili smo kakva je situacija u osam najvećih domaćih zdravstvenih ustanova - tri kliničke bolnice (KB Dubrava, KB Merkur i KB Sveti Duh, sve tri u Zagrebu) te pet Kliničkih bolničkih centara (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb i KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu).

Izdvojili smo po pet medicinskih postupaka na koje se u tim bolnicama najduže čeka. Budući da se podaci u CEZIH-u svakodnevno ažuriraju, napominjemo da ovi datiraju od utorka, 28. listopada, u vrijeme pisanja teksta.

KB DUBRAVA

UZV lokomotornog sustava - 456 dana

UZV dojke - 413 dana

Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 339 dana

Neurologija - glavobolje (prvi pregled) - 224 dana

CT (zdjelice; toraksa, abdomena i zdjelice: toraksa i abdomena; prsnog koša; abdomena; abdomena i zdjelice; kolonoskopija) - 224 dana

KB MERKUR

Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 345 dana

Kardiologija - aritmije srca (kontrolni pregled) - 308 dana

UZV dojke - 307 dana

UZV (doppler bubrežne arterije) - 238 dana

UZV (color doppler arterija i vena) - 234 dana

Zagreb: Hodnici u KB Sveti Duh
Sandra Šimunović/Pixsell

KB SVETI DUH

Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 183 dana

Gastroenterologija (prvi pregled) - 177 dana

Kardiologija (prvi pregled) - 161 dan

Ergometrija - 157 dana

MR jačine 3T - 147 dana

KBC OSIJEK

UZV dojke - 358 dana

Reumatologija (Interna medicina; kontrolni pregled) - 342 dana

MR prostate - 329 dana

UZV (lokomotornog sustava; površnih mekih tkiva) - 324 dana

CT (angiografija abdomena; angiografija abdominalne aorte; angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija; angiografija donjih ekstremiteta; angiografija glave i/ili vrata; angiografija gornjih ekstremiteta; angiografija kralježnice; angiografija prsnog koša; aortografija ili kavografija; fistulografija; koronarografija; pulmonalna angiografija) - 308 dana

KBC RIJEKA

Ortodoncija (prvi ili kontrolni pregled; kontrolni pregled pacijenta u ortodontskoj terapiji; početak ortodontske terapije; nastavak terapije novom napravom) - 531 dan

Fotodinamska terapija kožnih lezija - 366 dana

Alergologija i klinička imunologija (prvi ili kontrolni pregled) - 335 dana

Pulmologija (prvi pregled) - 335 dana

Vaskularna kirurgija (prvi ili kontrolni pregled) - 321 dan

kbc sestre milosrdnice, vinogradska
Marko Lukunic/PIXSELL

KBC SESTRE MILOSRDNICE ZAGREB

UZV (dojke; testisa) - 331 dan

UZV lokomotornog sustava - 321 dan

Pedijatrijska hematologija/onkologija (prvi ili kontrolni pregled) - 241 dan

Pedijatrijska neurologija (prvi pregled) - 241 dan

VEP (vidni evocirani potencijali) - 240 dana

KBC SPLIT

Kardiologija (prvi ili kontrolni pregled) - 455 dana

Pulmologija (prvi ili kontrolni pregled) - 395 dana

Dermatologija (prvi pregled) - 387 dana

Prvi pregled psihologa za djecu - 371 dan

CT (calcium scoring; koronarografija) - 316 dana

KBC ZAGREB

Endokrinologija (konzultacija bez pacijenta) - 434 dana

Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 370 dana

UZV muskuloskeletnog sustava za djecu - 282 dana

Pedijatrijska endokrinologija (prvi pregled) - 211 dana

Gastroenterologija (prvi ili kontrolni pregled) - 209 dana

Sedam postupaka na koje se najduže čeka

Iz navedenih podataka vidi se da su prvi pregled reumatologa na Internoj medicini i ultrazvuk dojke medicinski postupci na koje se najduže čeka.

Prvi pregled kod reumatologa-internista na listi je medicinskih postupaka koji se najduže čekaju u čak pet spomenutih bolnica - KB Dubrava, KB Merkur, KB Sveti Duh, KBC Osijek i KBC Zagreb.

Ultrazvuk dojke je među pet postupaka koji se najduže čekaju u četiri od osam spomenutih bolnica (KB Dubrava, KB Merkur, KBC Osijek i KBC Sestre milosrdnice), dok je ultrazvuk lokomotornog sustava među pet postupaka s najdužim listama čekanja u tri bolnice - KB Dubrava, KBC Osijek i KBC Sestre milosrdnice.

Po dvaput se na ovim listama pojavljuju prvi pregled kardiologa (KB Sveti Duh,KBC Split), prvi pregled pulmologa (KBC Rijeka, KBC Split), prvi pregled gastroenterologa (KB Sveti DUh, KBC Zagreb) te koronarografija (KBC Osijek i KBC Split).

Puno brže u manjim ustanovama

A dok se za prvi pregled reumatologa-internista u najvećim bolnicama čeka i više od 300 dana, u Općoj bolnici Pula, prema podacima CEZIH-a, prvi termin dostupan je za 66 dana.

Što se tiče ultrazvuka dojke na koji se u najvećim bolnicama čeka i više od 200 dana, u nekim manjim zdravstenim ustanovama prvi slobodni termini za taj dijagnostički pregled dostupni su za manje od deset dana. U Domu zdravlja Centar u Zagrebu, primjerice, već za osam dana, isto kao i u Općoj bolnici u Kninu, u Domu zdravlja Krk već za devet dana, a nešto duže - 24 dana, u Domu zdravlja Varaždinske županije te u Domu zdravlja u Delnicama gdje se na taj pregled čeka 37 dana.

Teme
CEZIH KBC Osijek KBC Rijeka KBC Sestre milosrdnice KBC Split KBC Zagreb dijagnostički pregledi liste čekanja

