Ovo su medicinski postupci koji se najduže čekaju u našim najvećim bolnicama. Neki i do 2027.

Što se tiče ultrazvuka dojke na koji se u najvećim bolnicama čeka i više od 200 dana, u nekim manjim zdravstenim ustanovama prvi slobodni termini za taj dijagnostički pregled dostupni su za manje od deset dana. U Domu zdravlja Centar u Zagrebu, primjerice, već za osam dana, isto kao i u Općoj bolnici u Kninu, u Domu zdravlja Krk već za devet dana, a nešto duže - 24 dana, u Domu zdravlja Varaždinske županije te u Domu zdravlja u Delnicama gdje se na taj pregled čeka 37 dana.