Otkriven veliki geotermalni potencijal kod Osijeka: Voda toplija od 100 °C!

Agencija za ugljikovodike priopćila je u srijedu da je na istražnoj bušotini kod Osijeka dokazan geotermalni potencijal te je utvrđena temperatura vode veća od 100 °C, a procijenjena toplinska snaga iznosi gotovo pet megavata.

Radove izvode Crosco - naftni servisi, član Ina Grupe. Vrijednost investicije u istražne aktivnosti u Osijeku premašuje osam milijuna eura, a projekt se provodi uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rezultati, ističe se u priopćenju, potvrđuju da Osijek raspolaže značajnim geotermalnim resursima, s potencijalom za primjenu u toplinarstvu, poljoprivredi te širem gospodarskom razvoju područja.

To je drugi uspješni završetak istražnih aktivnosti u sklopu projekta "Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja", nakon što je krajem lipnja ove godine potvrđen geotermalni potencijal u Velikoj Gorici.

Preliminarni istražni prostori oba grada jasno potvrđuju da Hrvatska raspolaže raznolikom i vrijednom geotermalnom energijom koja može pridonijeti energetskoj tranziciji, potaknuti regionalni razvoj i ojačati energetsku neovisnost, poručuju iz AZU-a.

Nakon Osijeka i Velike Gorice istražne se aktivnosti nastavljaju u Vinkovcima i Zaprešiću.