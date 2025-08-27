Oglas

Značajno otkriće

Otkriven veliki geotermalni potencijal kod Osijeka: Voda toplija od 100 °C!

author
Hina
|
27. kol. 2025. 11:33
pexels-vladimirsrajber_Osijek
Vladimir Srajber/Pexels

Agencija za ugljikovodike priopćila je u srijedu da je na istražnoj bušotini kod Osijeka dokazan geotermalni potencijal te je utvrđena temperatura vode veća od 100 °C, a procijenjena toplinska snaga iznosi gotovo pet megavata.

Radove izvode Crosco - naftni servisi, član Ina Grupe. Vrijednost investicije u istražne aktivnosti u Osijeku premašuje osam milijuna eura, a projekt se provodi uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rezultati, ističe se u priopćenju,  potvrđuju da Osijek raspolaže značajnim geotermalnim resursima, s potencijalom za primjenu u toplinarstvu, poljoprivredi te širem gospodarskom razvoju područja.

To je  drugi uspješni završetak istražnih aktivnosti u sklopu projekta "Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja", nakon što je krajem lipnja ove godine potvrđen geotermalni potencijal u Velikoj Gorici.

Preliminarni istražni prostori oba grada jasno potvrđuju da Hrvatska raspolaže raznolikom i vrijednom geotermalnom energijom koja može pridonijeti energetskoj tranziciji, potaknuti regionalni razvoj i ojačati energetsku neovisnost, poručuju iz AZU-a.

Nakon Osijeka i Velike Gorice istražne se aktivnosti  nastavljaju u Vinkovcima i Zaprešiću.

Teme
