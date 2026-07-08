U zagrebačke vrtiće upisano još 150 djece, neupisano 534

N1

Tijekom roka za obradu prigovora za upise u gradske vrtiće u Zagrebu upisano je još 150 djece, čime je broj upisane djece porastao na 6661, dok je neupisanih 534, priopćili su iz Grada. Dodali su kako je već sada je izvjesno da će do kraja ljeta sva djeca u Zagrebu biti upisana u vrtiće.

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"Kao što je najavljeno prilikom inicijalne objave rezultata, već sada je izvjesno da će do kraja ljeta sva djeca u Zagrebu biti upisana u vrtiće", najavili su iz Gradske uprave u priopćenju.

Kažu da se za neupisanu djecu od četvrtka otvaraju upisi za preostala mjesta u gradskim dječjim vrtićima. Za upisanu djecu slijedi proces potpisivanja ugovora vrtića s roditeljima, nakon čega će gradski vrtići, početkom kolovoza, objaviti popis slobodnih mjesta.

"Snažan pad broja neupisane djece"

Pored toga, usporedno kreću upisi u privatne i vjerske vrtiće i obrte dadilja, koji su prošle godine upisali nešto više od 1300 djece, a slične kapacitete imaju i ove godine.

Konačne, objedinjene rezultate upisa u vrtiće, Grad Zagreb će objaviti 28. kolovoza.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec ističe kako je "snažan pad broja neupisane djece u proteklih pet godina rezultat ulaganja ove uprave u proširenje kapaciteta, nova zapošljavanja, povećanja plaća i unaprjeđenja uvjeta rada".

Iz Gradske uprave podsjećaju kako je u mandatu gradonačelnika Tomislava Tomaševića dosad otvoreno 17 novih vrtića, do kraja godine bit će ih otvoreno ukupno 20.

Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš kaže da gradski vrtići već od sutra nastavljaju upisivati djecu, te će upisi biti otvoreni tijekom cijele pedagoške godine, kako za djecu koja u ovom trenutku nemaju uvjete, a steći će ih tijekom godine, tako i za svu drugu djecu čiji se roditelji tijekom godine odluče za upis u vrtić.

Roditelji prijavu mogu poslati bilo kojem dječjem vrtiću, tijekom cijele godine, i to online. Ukoliko vrtić ima slobodnih mjesta i dijete ispunjava uvjete, upis će biti omogućen, istaknuo je pročelnik Juroš.

Informacije o slobodnim mjestima u svim gradskim vrtićima početkom kolovoza bit će objavljene i mjesečno ažurirane na mrežnim stranicama Grada Zagreba, a sve informacije o upisima roditelji mogu pronaći na stranici vrtici.zagreb.hr/upisi.

Informacije o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića.