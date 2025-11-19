Oglas

NEDJELJA, 30. STUDENOG

U Zagrebu najavljen antifašistički marš. "Fašisti se više ne srame niti se sakrivaju"

author
N1 Info
|
19. stu. 2025. 18:46
antifašistički marš
Foto: Ujedinjeni protiv fašizma

Mreža antifašistkinja Zagreba i Faktiv organiziraju marš pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma", koji će se održati u nedjelju, 30. studenog, ispred Glavnog kolodvora u Zagrebu. Početak je u 12 sati.

Oglas

"Fašisti se više ne srame niti se sakrivaju"

"Krenuo si sa školom iz Zadra u Zagreb na Interliber? Promisli dvaput.

Iz Srbije si, baviš se folklorom i vježbaš za nastup u Splitu? Ne trudi se.

Organiziraš ljetni književni festival, a nisi konzultirala lokalnu braniteljsku udrugu? Vrati pare.

U današnjoj Hrvatskoj, sve više ljudi postaje 'prijetnja'. Jeste li vi idući?

Na ulicama svakodnevno osvanjuju kukasti križevi, a od Hipodroma do Sabora ori se ZDS – fašisti se više ne srame niti se sakrivaju. Kulturni programi proglašavaju se neprijateljskim djelovanjem, ljudi sve nesigurnije hodaju ulicama, ustašluk i fašizam se relativiziraju, tenzije rastu. I dok je Vlada svojim odlukama direktno omogućila da se zabraniteljsko ljeto prelije u nasilnu jesen, većini je dosta.

Inflacija buja, smog nas guši, bojimo se idućeg računa za plin, a medijski prostor zatrovan je brojanjem krvnih zrnaca, brojanjem kostiju i 'dvostrukim konotacijama'.

"Upravo šutnjom klizimo u mrak"

Država je vratila obavezni vojni rok, militarizacija je u modi, zvecka se, još ne oružjem, ali prijetnjama i ucjenama svakodnevno.

Razumijemo, ne bavi vam se opet prošlim ratovima, preskačete vijesti i pokušavate izgurati do vikenda. Ali upravo šutnjom klizimo u mrak. A novi mrak jednostavno nije opcija. I zato vas pozivamo da zajedno dignemo glas.

Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagirati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Jače nego ikada, vidimo se 30.11. ispred Glavnog kolodvora. U podne. Dosta smo šutjeli, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju!

Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne smije stati dok ne iskorijenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve.

Teme
ZDS antifašistički marš antifašizam fašizam halter marš za sloboduž

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (6)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (6)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ