U Zagrebu najavljen antifašistički marš. "Fašisti se više ne srame niti se sakrivaju"

Na ulicama svakodnevno osvanjuju kukasti križevi, a od Hipodroma do Sabora ori se ZDS – fašisti se više ne srame niti se sakrivaju. Kulturni programi proglašavaju se neprijateljskim djelovanjem, ljudi sve nesigurnije hodaju ulicama, ustašluk i fašizam se relativiziraju, tenzije rastu. I dok je Vlada svojim odlukama direktno omogućila da se zabraniteljsko ljeto prelije u nasilnu jesen, većini je dosta.