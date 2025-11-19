U Zagrebu najavljen antifašistički marš. "Fašisti se više ne srame niti se sakrivaju"

Mreža antifašistkinja Zagreba i Faktiv organiziraju marš pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma", koji će se održati u nedjelju, 30. studenog, ispred Glavnog kolodvora u Zagrebu. Početak je u 12 sati.
Oglas
"Fašisti se više ne srame niti se sakrivaju"
"Krenuo si sa školom iz Zadra u Zagreb na Interliber? Promisli dvaput.
Iz Srbije si, baviš se folklorom i vježbaš za nastup u Splitu? Ne trudi se.
Organiziraš ljetni književni festival, a nisi konzultirala lokalnu braniteljsku udrugu? Vrati pare.
U današnjoj Hrvatskoj, sve više ljudi postaje 'prijetnja'. Jeste li vi idući?
Na ulicama svakodnevno osvanjuju kukasti križevi, a od Hipodroma do Sabora ori se ZDS – fašisti se više ne srame niti se sakrivaju. Kulturni programi proglašavaju se neprijateljskim djelovanjem, ljudi sve nesigurnije hodaju ulicama, ustašluk i fašizam se relativiziraju, tenzije rastu. I dok je Vlada svojim odlukama direktno omogućila da se zabraniteljsko ljeto prelije u nasilnu jesen, većini je dosta.
Inflacija buja, smog nas guši, bojimo se idućeg računa za plin, a medijski prostor zatrovan je brojanjem krvnih zrnaca, brojanjem kostiju i 'dvostrukim konotacijama'.
"Upravo šutnjom klizimo u mrak"
Država je vratila obavezni vojni rok, militarizacija je u modi, zvecka se, još ne oružjem, ali prijetnjama i ucjenama svakodnevno.
Razumijemo, ne bavi vam se opet prošlim ratovima, preskačete vijesti i pokušavate izgurati do vikenda. Ali upravo šutnjom klizimo u mrak. A novi mrak jednostavno nije opcija. I zato vas pozivamo da zajedno dignemo glas.
Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagirati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Jače nego ikada, vidimo se 30.11. ispred Glavnog kolodvora. U podne. Dosta smo šutjeli, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju!
Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne smije stati dok ne iskorijenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas