Sandra Benčić: Upozoravali smo Plenkovića, ne postoji - "malo fašizma"

"Radikalizacija se već dogodila, za nju je odgovoran Andrej Plenković s Jandrokovićem i ono što se sada događa je da čudovište koji su sami stvorili, misleći da će ga moći kontrolirati, se vraća po njih. Kada su počeli koketirati s ustaštvom mi smo ih upozoravali da ne postoji malo fašizma i da su svi političari u povijesti, koji su mislili da će moći kontrolirati fašizam, završili pojedeni od tog fašizma. To se upravo događa njima. Imamo Vladu i institucije koje više ne mogu garantirati sigurnost građanima niti sigurnost događanjima u ovoj zemlji", rekla je Sandra Benčić.