Sandra Benčić: Upozoravali smo Plenkovića, ne postoji - "malo fašizma"

Saborska zastupnica stranke Možemo, Sandra Benčić, gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirala incident koji se dogodio u Splitu te najavljeni prosvjed Torcide sutra na splitskoj rivi.
Oglas
Ima li razloga za strah i daljnju radikalizaciju?
"Radikalizacija se već dogodila, za nju je odgovoran Andrej Plenković s Jandrokovićem i ono što se sada događa je da čudovište koji su sami stvorili, misleći da će ga moći kontrolirati, se vraća po njih. Kada su počeli koketirati s ustaštvom mi smo ih upozoravali da ne postoji malo fašizma i da su svi političari u povijesti, koji su mislili da će moći kontrolirati fašizam, završili pojedeni od tog fašizma. To se upravo događa njima. Imamo Vladu i institucije koje više ne mogu garantirati sigurnost građanima niti sigurnost događanjima u ovoj zemlji", rekla je Sandra Benčić.
Osvrnula se i na poruke Torcide da je događaj u Splitu bio napad na dignitet Domovinskog rata.
"Da su mirno htjeli izraziti prosvjed, bili bi vani. Radi se o ozbiljnom kaznenom djelu. Mi imamo grupe koje se organiziraju po osnovi mržnje prema drugim skupinama i fizički ih napadaju i onda traže amnestiranje. To nije država. To se zove zakon ulice i do toga je doveo isključivo Plenković kada je mislio, a mislio je to jer je narcis, da je on taj baja koji to može kontrolirati, a ne može", kaže Benčić.
Mogu li se u demokratskoj državi spriječiti prosvjedi poput Torcidinog?
"To nije uopće pitanje. Pitanje je kako je stvorena atmosfera u kojoj ljudi misle da mogu napadi druge ljude, ali ako to rade pod pokličem ZDS-a mora im biti oprošteno. Do toga je došlo jer im se to puštalo, a puštalo im se jer je Plenković mislio da od toga može imati koristi", rekla je Benčić.
Pozdrav "Za dom spremni"
Komentirala je i dvostruke konotacije oko pozdrava "Za dom spremni" i činjenicu da niti jedna Vlada nije zakonom uspjela urediti ovaj pozdrav.
"Nije bilo političke hrabrosti. Jandroković se sada izmotava. Prije je sankcionirao taj pozdrav, ali sada su promijenili kurs.
Naš prijedlog Poslovnika bi Jandrokoviću omogućio da se ne dovodi više u takvu situaciju i da on i Plenković nemaju tantrume svaki put kad se moraju oko toga obrazlagati. Međutim, što su oni napravili - odbili su ga i to govori da oni namjerno žele sjediti na dva stolca", zaključila je Benčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas