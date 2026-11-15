Oglas

teška nesreća

Pijani vozač prešao u suprotnu traku i izazvao tragediju: Jedna žena mrtva, druga u bolnici

author
Hina
|
15. stu. 2026. 13:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
policija na motoru, policija, mup
PU bjelovarsko-bilogorska

Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom uhićen je pijani 41-godišnji vozač koji je u subotu predvečer u Prespi kod Bjelovara prešao u suprotnu traku i udario u automobil u kojem je poginula 80-godišnja suputnica, a 59-godišnja vozačica teško je ozlijeđena.

Oglas

Automobil kojim je upravljala 59-godišnjakinja od udarca je odbačen unatrag u jarak uz cestu. Njezina suputnica preminula je na mjestu nesreće, a vozačicu je Hitna pomoć prevezla u bjelovarsku bolnicu.

Alkotestom je kod vozača utvrđeno 1,29 promila alkohola te je uhićen zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.

Tijelo preminule upućeno je na obdukciju.

Teme
bjelovar crna kronika hrvatska prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ