teška nesreća
Pijani vozač prešao u suprotnu traku i izazvao tragediju: Jedna žena mrtva, druga u bolnici
Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom uhićen je pijani 41-godišnji vozač koji je u subotu predvečer u Prespi kod Bjelovara prešao u suprotnu traku i udario u automobil u kojem je poginula 80-godišnja suputnica, a 59-godišnja vozačica teško je ozlijeđena.
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Automobil kojim je upravljala 59-godišnjakinja od udarca je odbačen unatrag u jarak uz cestu. Njezina suputnica preminula je na mjestu nesreće, a vozačicu je Hitna pomoć prevezla u bjelovarsku bolnicu.
Alkotestom je kod vozača utvrđeno 1,29 promila alkohola te je uhićen zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.
Tijelo preminule upućeno je na obdukciju.
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