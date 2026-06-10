Udruga za zaštitu potrošača: Dana je mogućnost trgovcu da odlučuje što je za njega povoljnije. To je apsurd!

"Ta opcija je stavljena kao mogućnost, a ne kao obaveza. I sad možete zamisliti kako je nekome kome se pokvari hladnjak usred ljeta i mora čeka popravak u razumnom roku. To završava tako da ljudi kupe novi hladnjak i onda umjesto zelene ekonomije i kružnog gospodarstva imamo dva hladnjaka i potrošača koji je u minusu", govori Knežević i zaključuje;