Zakon o obveznim odnosima
Udruga za zaštitu potrošača: Dana je mogućnost trgovcu da odlučuje što je za njega povoljnije. To je apsurd!
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević gostovala je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević gdje je komentirala konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
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Njime se uvodi nova obveza obavještavanja potrošača o pravu izbora između popravka i zamjene te o produljenju roka odgovornosti ako potrošač odabere popravak, čime bi se podigla svijest o alternativama i prednostima odlučivanja za popravak.
No Knežević smatra da zakon neće donijeti stvarne koristi potrošačima.
"To će biti dobro regulirano samo na papiru. Mi već sad imamo jako puno problema s popravcima, a sad, ako se uvodi još dodatno pravo odnosno obaveza, ne znam kako će to funkcionirati", govori i dodaje da je uvedena hijerarhija prava.
"Dana je mogućnost trgovcu da odlučuje što je za njega povoljnije, a što je apsurd. Potrošač samo po slovu zakona ima izbor, ali u praksi ga nema. Potrošači su s ovim izmjenama zakona u nepovoljnijem položaju", rekla je Knežević.
Komentirala je i opciju da bi trgovci kupcu trebali ponuditi zamjenski proizvod.
"Ta opcija je stavljena kao mogućnost, a ne kao obaveza. I sad možete zamisliti kako je nekome kome se pokvari hladnjak usred ljeta i mora čeka popravak u razumnom roku. To završava tako da ljudi kupe novi hladnjak i onda umjesto zelene ekonomije i kružnog gospodarstva imamo dva hladnjaka i potrošača koji je u minusu", govori Knežević i zaključuje;
"Bit će još gore. U praksi se neće ništa promijeniti. Zakon bi trebao biti na strani potrošača."
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