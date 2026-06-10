NEPROMIŠLJEN SKANDAL
Puhovski o uvredi Sandre Benčić HDZ-u: "Popustili su joj živci, pod pritiskom je, a za to je odgovoran i SDP"
Uvredu HDZ-ovcima ("Stoko!") koju je Sandra Benčić iz Možemo! promrmljala sebi u bradu, ali dovoljno glasno da je se čuje, kada je demonstrativno odlazila sa sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, postao je šlagvort novoj rundi obračuna HDZ-a i Možemo!.
Tek je naknadno, nakon što je HDZ na mrežama objavio snimku, Benčić potvrdila da je to doista rekla pa je tek tada njezina uvreda HDZ-ovcima postala politička poruka.
Sada se nameću pitanja tko će time utržiti više političkih bodova i je li njezina uvreda HDZ-ovcima isprva bila nagonski izrečena ili promišljena.
"Prije svega, to je politički skandal koji je nastao:
a) jer je gospođa Benčić zaključila da joj to treba ili
b) zato što je izgubila živce.
Meni se čini da se radi o ovome pod b jer njezinoj stranci to sad ne pomaže, a ni njoj samoj", smatra politički analitičar Žarko Puhovski.
"Reakcija je promašena, HDZ im tu ne može ništa"
Njoj se, kaže on, dogodilo ono što se ljudima često događa kada izgube živce.
"Nakon što progutaju puno svinjarija, ljudi često reagiraju na nešto što i nije najveća svinjarija. Možemo! i SDP progutali su puno toga od HDZ-a u parlamentu, a onda su odlučili doista očajnički reagirati na nešto što je zapravo promašeno. Naime, kada je riječ o izboru ustavnih sudaca, njima HDZ ne može ništa više od onoga što oni mogu HDZ-u. I jedna i druga strana imaju usporediva oružja za obračun jer dvotrećinska većina znači da jedni trebaju druge. Ovo je bila reakcija na nešto u čemu im HDZ ne može ništa i zato mi je to nepojmljivo."
"Ovo je više obračun s SDP-om, nego s HDZ-om"
Štoviše, Puhovski u ovome vidi politički problem između Možemo! i SDP-a.
"To sad puno više ispada kao obračun Možemo! s SDP-om nego s HDZ-om. Naime, kako je i potvrđeno, Saša Đujić se kao pregovarač SDP-a oko imenovanja ustavnih sudaca već dogovorio s HDZ-om kada je izbio ovaj skandal. Prema tomu, dogovor je već bio postignut s obrazloženjem da se radi o tehničkom koraku kako bi bilo više vremena za daljnje dogovaranje i pregovaranje ili, ako hoćete, za ucjenjivanje. Dakle, čini se da je riječ o sukobu, ne baš neosviještenom, Možemo! s SDP-om. Vidi se to i po tome što je Arsen Bauk nakon svega pokušao primiriti situaciju, a čini se kako i on nije znao da to ide na dnevni red. Ispada da su SDP i Možemo! - da se blago izrazim - ne baš organizirani, a uvjeravaju nas stalno da su u visokom stupnju dogovora o koaliciji i spremni za izbore. Po ovome se čini kako su nespremni za dnevno funkcioniranje, a ne za predizborno sučeljavanje", kazao je Puhovski.
"Hajdaš Dončić ništa ne vodi, sve je na Benčić"
Što se tiče same uvrede koju je Benčić uputila HDZ-ovcima, Puhovski kaže kako ima puno ljudsko razumijevanje za nju s obzirom na sve prozivke s kojima se suočila posljednjih mjeseci.
"No to je dio političke igre u koju se ona upustila i za koju je, a to treba jasno reći, umnogome odgovoran SDP. Njihov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić ime je za prazno mjesto vođe oporbe. On to nije jer ništa ne vodi pa se stvari svode na Benčić. Ostali iz SDP-a očito se ne usude reći neke stvari bez Hajdaša Dončića, a kad je on tu opet se čeka njega. Imate dvije, tri zastupnice SDP-a koje su spremne radikalizirati formulacije, ali bez ozbiljnih argumenata i imate još dvoje-troje u Možemo! koji mogu nešto reći. Očito je opterećenje na Benčić preveliko pa pretpostavljam da se ovdje radilo o nepromišljenom skandalu jer u ovom trenutku nije bilo razloga da se to radi. A za HDZ vrijedi dobra stara biblijska izreka da "vide trun u tuđem oku, a ne vide balvan u svome", ustvrdio je Puhovski.
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