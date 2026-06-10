Puhovski o uvredi Sandre Benčić HDZ-u: "Popustili su joj živci, pod pritiskom je, a za to je odgovoran i SDP"

"To sad puno više ispada kao obračun Možemo! s SDP-om nego s HDZ-om. Naime, kako je i potvrđeno, Saša Đujić se kao pregovarač SDP-a oko imenovanja ustavnih sudaca već dogovorio s HDZ-om kada je izbio ovaj skandal. Prema tomu, dogovor je već bio postignut s obrazloženjem da se radi o tehničkom koraku kako bi bilo više vremena za daljnje dogovaranje i pregovaranje ili, ako hoćete, za ucjenjivanje. Dakle, čini se da je riječ o sukobu, ne baš neosviještenom, Možemo! s SDP-om. Vidi se to i po tome što je Arsen Bauk nakon svega pokušao primiriti situaciju, a čini se kako i on nije znao da to ide na dnevni red. Ispada da su SDP i Možemo! - da se blago izrazim - ne baš organizirani, a uvjeravaju nas stalno da su u visokom stupnju dogovora o koaliciji i spremni za izbore. Po ovome se čini kako su nespremni za dnevno funkcioniranje, a ne za predizborno sučeljavanje", kazao je Puhovski.