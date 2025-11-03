Ističe da mu je nespojiva i činjenica da nikad više nismo imali izostajanja s nastave, a s druge strane - nikad više (super)odlikaša. "To mi nekako ne ide jedno s drugim. U Ministarstvu obrazovanja ima kvalitetnih rješenja, ali se nikad ne pita ljude iz struke. Nikad se ne zna tko je izabran od strane te struke ili je to imenovano od strane naručitelja - Ministarstvo. Onda je upitno koliko je to zaista ta struka", zaključuje.