Član KoHOM-a Leonardo Bressan gostovao je u Novom danu. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o odluci Ministarstva obrazovanja slijedom koje roditelji više ne bi mogli ispričati djecu za izostanak kraći do tri dana kao dosad, već ograničeno, oko 2 puta po polugodištu.
"Zna se što su samolimitirajuće i samoizlječive bolesti. One traju tri do četiri dana, a ako se stanje pogorša uputno je otići svom liječniku obiteljske medicine. To je ono što se sada radi i ne vidim kako bi mi u našim ordinacijama mogli riješiti probleme koje ministar Fuchs ima unutar svog resora", smatra Bressan.
Dodaje da bi volio da prije odluke ministar obrazovanja konzultirao s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, a ne da je "preskače" i nameće tuđe ideje. "Nedopustivo uplitanje u nadležnosti striktno regulirane profesije", ocjenjuje potez Fuchsa član KoHOM-a.
Ministarstvo odgovorno za propuste u resoru
Na pitanje što najviše mori Ministarstvo obrazovanja, kaže sljedeće:
"Stižu signali da su oni primjetili zlouprabu sustava ispričavanja djece od strane roditelja. Ali, oprostite, vi ste zakonom odgovorni za svoje dijete do svoje punoljetnosti. Čemu mene uplitati kao liječnika? Ako ste vi zlouporabili sustav kao roditelj, biste trebali biti sankcionirani od strane obrazovnog sustava", podcrtava.
Kaže da su mu se požalili i nastavnici.
"Ministarstvo smatra da ne treba previše vjerovati roditelju, ali će oni vjerovati meni jer ja vjerujem roditelju. To su neke čudne igre skrivača. Ja ću pogledati dijete, ali nakon četiri dana neću vidjeti ništa. Jer prvi dan ono ne može doći - imam onkološke pacijente, kronične bolesnike...", pojašnjava nelogičnosti liječnik opće medicine.
Još jedan teret za državni proračun
Nastavlja:
"Jedno je kad vam je dijete doma i leži jer mora mirovati, a drugo kad ga morate odvesti pedijatru ili liječniku. Vi ćete onda morati otvoriti bolovanje, a od prvog dana sredstva idu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, znači još jedan trošak za državni proračun. Onda tu nema kraja!
Volio bih da jednog dana u bliskoj budućnosti vidimo da naša ministrica zaustavi takva uplitanja sa strane pa i od Ministarstva obrane", naglasio je Leonardo Bressan naglašavajući važnost autonomije Ministarstva zdravstva.
Nikad više odlikaša, ali i i izostanaka
Ističe da mu je nespojiva i činjenica da nikad više nismo imali izostajanja s nastave, a s druge strane - nikad više (super)odlikaša. "To mi nekako ne ide jedno s drugim. U Ministarstvu obrazovanja ima kvalitetnih rješenja, ali se nikad ne pita ljude iz struke. Nikad se ne zna tko je izabran od strane te struke ili je to imenovano od strane naručitelja - Ministarstvo. Onda je upitno koliko je to zaista ta struka", zaključuje.
