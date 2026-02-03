UGP: Pravo na rad nedjeljom treba vrijediti i za obiteljske obrte i trgovine

"Takvo razlikovanje prema formi registracije, a ne prema stvarnom načinu poslovanja, stvara neopravdanu nejednakost među poduzetnicima i otvara rizik da se dio poduzetnika odluči na zatvaranje postojećih trgovačkih društava i prelazak u obrtnički oblik isključivo radi ostvarivanja prava. Time se potiče pravna i porezna nestabilnost te šalje poruka da se ne isplati rasti, zapošljavati ili razvijati poslovanje kroz složenije, ali održivije pravne oblike", kaže se u priopćenju UGP-a.