UGP: Pravo na rad nedjeljom treba vrijediti i za obiteljske obrte i trgovine

Hina
03. velj. 2026. 09:43
Udruga Glas poduzetnika (UGP) smatra da pravo na rad nedjeljom treba vrijediti za sva obiteljska poslovanja neovisno o pravnom obliku, dakle i za obiteljske obrte, ali i za obiteljske trgovine koje posluju kao trgovačka društva, priopćila je u utorak ta udruga.

UGP pozdravlja najavu Ministarstva gospodarstva da se obiteljskim obrtima omogući rad nedjeljom i smatra da je riječ o koraku u dobrom smjeru za mala lokalna poslovanja.

Neprihvatljivo mu je da se to pravo veže isključivo uz obiteljske obrte, a ne i uz obiteljske trgovine koje posluju kao trgovačka društva.

UGP pritom navodi kako u praksi, osobito u manjim sredinama, brojne trgovine posluju isključivo na obiteljskoj osnovi, bez zapošljavanja dodatnih radnika neovisno o pravnom obliku.

"Takvo razlikovanje prema formi registracije, a ne prema stvarnom načinu poslovanja, stvara neopravdanu nejednakost među poduzetnicima i otvara rizik da se dio poduzetnika odluči na zatvaranje postojećih trgovačkih društava i prelazak u obrtnički oblik isključivo radi ostvarivanja prava. Time se potiče pravna i porezna nestabilnost te šalje poruka da se ne isplati rasti, zapošljavati ili razvijati poslovanje kroz složenije, ali održivije pravne oblike", kaže se u priopćenju UGP-a.

Ako je cilj zakona zaštita radnika i potpora lokalnim zajednicama, kriterij mora biti obiteljski način rada, a ne pravni oblik poslovanja, smatra UGP.

Udruga Glas poduzetnika rad nedjeljom

