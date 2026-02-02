ISPOLITIZIRANI SPORT
Puhovski o političkom ratu oko dočeka rukometaša: "I Plenković i Tomašević su na dobitku"
Dok će danski rukometaši, kako javljaju tamošnji mediji, naslov europskih prvaka u ponedjeljak popodne proslaviti u Kopenhagenu u društvu gradonačelnice pozdravljajući navijače s balkona gradske vijećnice, nakon čega će uslijediti češćenje tradicionalnim palačinkama, u Zagrebu je atmosfera uoči dočeka rukometnih reprezentativaca Hrvatske, koji su osvojili brončanu medalju, takoreći na rubu izvanrednog stanja.
Nakon odbijanja rukometnih reprezentativaca, odnosno Hrvatskog rukometnog saveza (HRS), da dođu na doček koji su njima u čast pripremale gradske vlasti ako na Trgu bana Jelačića ne bude i Marko Perković Thompson, taj je događaj otkazan. Nakon što je u zadnji tren stigao zahtjev HRS-a da na dočeku nastupi Thompson, gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao se na raniju odluku Gradske skupštine o zabrani ustaških simbola i pokliča na javnim gradskim prostorima, a koji se odnosi na Thompsona i njegovu pjesmu Bojna Čavoglave.
Kamioni su već počeli s Trga bana Jelačića odvoziti tek dovezenu konstrukciju pozornice kada se u priču uključila Vlada preuzevši organizaciju dočeka. Pa će na istom mjestu i bez gradskih vlasti, ali s Thompsonom, ispuniti želju brončanih rukometaša.
"Bilo je jasno da će Plenković nešto poduzeti"
Jesu li ovakvi obrati i politička eskalacija bili očekivani, pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
"Bilo je jasno da će Andrej Plenković nešto poduzeti jer oni znaju da je za njih nedopustiva situacija u kojoj se nešto događa, a da HDZ u tome ne igra odlučujuću ulogu. Jer svi to očekuju, čak i oni koji nisu hadezeovci i hadezeovke, da to ide preko HDZ-a. Dakle, ako nećete vi, onda ćemo mi. A zagrebačko Poglavarstvo je pogriješilo što im to nije odmah prepustilo. Ne vidim zašto su s njima išli u prepucavanje."
Do zaoštravanja konflikta došlo je, smatra Puhovski, jer je riječ o kontroli nad patriotizmom, a ne o rukometu.
"HDZ se u tome boji onih koji su desniji od njega. Ne boji se HDZ SDP-a i Možemo, nego želi ostati monopolist patriotizma. A Tomaševiću to odgovara jer svi pritisci na njega ojačavaju mu podršku onih koji su na njegovoj strani, a usto mu još povećavaju bazen podrške", dodao je.
"Tomašević se osigurao da ne popusti iskušenju"
Da je Tomašević u ovoj situaciji popustio i pristao na kompromis, izgubio bi podršku onih koji ga podržavaju, smatra Puhovski.
"On je samoga sebe osigurao da ne popusti tom iskušenju kompromisa jer iza leđa ima tu odluku Gradske skupštine. Ipak, mislim da je trebao biti fleksibilniji i ne inzistirati na tomu da se protivi odluci Vlade da ona organizira doček, nego joj poručiti da preuzme odgovornost za sve što će se večeras tamo dogoditi", ističe.
Svi politički akteri u ovoj priči na dobitku su, smatra naš sugovornik.
"Da, svi su na dobitku. A očekivao sam, iako je nezamislivo jer nemaju hrabrosti za takvo što, da će Možemo i SDP pozvati svoje članstvo da se ne pridružuje tom skupu", dodao je.
U Hrvatskoj je vrhunski sport 'desna materija'
Puhovski ističe kako su svi sportski uspjesi u Hrvatskoj - patriotsko pitanje, a vrhunski sport "desna materija".
"Kod nas je, recimo, nezamislivo da netko tko je prononsirani ljevičar nastupa za nogometnu reprezentaciju. Smatra se da svaka medalja jača desnicu u Hrvatskoj pa onda i mladi ljudi koji igraju nogomet, rukomet ili što već, ne smatraju sebe samo izabranicima na sportskom području, nego i ovlaštenim političkim predstavnicima. I smatraju da mogu donositi donositi političke odluke jer im se to onda čini logičnim", ustvrdio je.
