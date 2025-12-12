Potpisani ugovori za nabavu 62 električna autobusa i 20 niskopodnih tramvaja

Danas smo otvorili novo poglavlje javnog prijevoza koji Zagreb svrstava uz bok najnaprednijih gradova u zelenoj tranziciji. Svjesni smo prometnih izazova s kojima se prometnim izazovima Zagreb svakodnevno suočava i Vlada i europski fondovi trebaju podržavati takve projekte koji potiču građane da koriste javni prijevoz i smanjuju emisiju štetnih plinova, rekao je.