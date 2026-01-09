Povećale su se mirovine, a onda neugodno iznenađenje: "Prislonila sam karticu u tramvaju, kad ono..."

Besplatna godišnja karta odobrena je za ukupno 4.079 umirovljenika mlađih od 65 godina
Posljednje usklađenje mirovina u Hrvatskoj za dio je zagrebačkih umirovljenika imalo neočekivanu posljedicu, a to je gubitak prava na besplatnu godišnju pretplatnu kartu ZET-a. Riječ je o 354 umirovljenika koji su mlađi od 65 godina, a zahvaljujući povećanjima mirovina, prešli su dohodovni cenzus od 560 eura mjesečno, propisan za ostvarivanje tog prava.
Jutarnjem listu javila se čitateljica koja je za gubitak prava saznala tek prilikom ulaska u tramvaj.
"Prislonila sam karticu i pojavila se poruka da nemam dovoljno sredstava. U ZET-ovu su mi uredu rekli da sam prešla cenzus", ispričala je.
Njezina mirovina, koja je donedavno bila ispod propisane granice, sada iznosi oko 580 eura mjesečno, svega dvadesetak eura iznad cenzusa. Kaže kako joj je nelogično da se dohodovni prag ne mijenja, iako cijene i troškovi života stalno rastu.
"Ako se usklađuju mirovine i rastu cijene, nelogično je da cenzus tri godine ostaje isti. Dva usklađenja godišnje vrlo brzo „pojedu“ taj iznos", kazala je.
Iz Grada ipak podsjećaju da je novi dohodovni cenzus izglasan prije tri godine te da se njegov iznos prethodno nije mijenjao 11 godina. Novim cenzusom 2023. godine velik je broj umirovljenika stekao pravo na besplatan javni prijevoz.
Od tada su uslijedila redovita usklađivanja mirovina i kontinuiran rast troškova života, zbog čega dio umirovljenika danas ponovno ispada iz sustava, poručuju iz Grada, ali i ističu da s današnjim danom pravo na besplatnu godišnju kartu koristi ukupno 4.079 umirovljenika mlađih od 65.
Prema podacima Grada Zagreba, pravo na besplatnu godišnju pretplatnu kartu ZET-a trenutačno ima oko 267.000 građana iz različitih korisničkih skupina. Procjenjuje se da će to pravo u 2026. godini koristiti oko 157.000 sugrađana, za što je u Proračunu Grada Zagreba osigurano 18.163.500 eura.
Za usporedbu, 2021. godine, kada je aktualna gradska uprava preuzela vođenje Grada, pravo na besplatan prijevoz koristilo je 67.358 građana, a za tu je namjenu u proračunu bilo osigurano 8,87 milijuna eura.
Od svibnja 2024. besplatan godišnji pokaz osiguran je svim osobama starijima od 65 godina, bez obzira na imovinski status. Nadalje, novom Odlukom o socijalnoj skrbi iz veljače 2025. besplatan prijevoz omogućen je i svoj djeci do 18 godina s prebivalištem u Zagrebu te osobama s invaliditetom koje nisu u radnom odnosu, a imaju utvrđen II. do IV. stupanj težine invaliditeta ili najmanje 40 posto oštećenja organizma.
Besplatan prijevoz imaju i zagrebački dobrovoljni darivatelji krvi – muškarci koji su krv dali 30 ili više puta te žene s 20 ili više darivanja. Umirovljenici koji ispunjavaju uvjete zahtjev za besplatan prijevoz mogu podnijeti u nadležnom gradskom uredu uz osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine.
