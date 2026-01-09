Povećale su se mirovine, a onda neugodno iznenađenje: "Prislonila sam karticu u tramvaju, kad ono..."

Od svibnja 2024. besplatan godišnji pokaz osiguran je svim osobama starijima od 65 godina, bez obzira na imovinski status. Nadalje, novom Odlukom o socijalnoj skrbi iz veljače 2025. besplatan prijevoz omogućen je i svoj djeci do 18 godina s prebivalištem u Zagrebu te osobama s invaliditetom koje nisu u radnom odnosu, a imaju utvrđen II. do IV. stupanj težine invaliditeta ili najmanje 40 posto oštećenja organizma.