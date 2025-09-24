Zagreb uvodi pametne semafore, tramvaji će puno manje morati stajati

"Iako smo već na nekoliko raskrižja uveli i uvodimo prioritet javnog prijevoza, ovo će biti prvi kompletan potez od Prečkog do Selske gdje će tramvaji imati pravi prioritet zato što on ima odvojeni koridor i tu se to može osigurati. To će biti revolucija za ljude koji žive u ovom dijelu grada, naravno da napokon koriste javni prijevoz", rekao je Pavuna na konferenciji za novinare.