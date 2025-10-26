"To je prvi dio akcije koji je protekao kako smo i planirali. Nije bilo bilo problema premda smo očekivali da će se lakše odviti upaljač, no uspjeli smo to riješiti kliještima te izvadili detonator i bomba je sada onesposobljena", rekao je Vukoja. Kako je naglasio, to je bio najzahtjevniji i najopasniji dio akcije jer je situacija opasna dok god je upaljač na eksplozivnom sredstvu.